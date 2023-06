GAC tunjukkan kereta terbang konsep GOVE – gabungan drone penumpang dengan casis empat roda

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 28 June 2023 4:20 pm / 0 comments

Guangzhou Automobile Group (GAC Group) telah mendedahkan sebuah kereta terbang konsep yang dipanggil sebagai GOVE. Nama itu datang daripada perkataan ‘GAC, On the Go, Vertical Flight and Electric Vehicle (EV)’.

GOVE adalah sebuah kenderaan elektrik yang boleh naik dan turun secara menegak (eVTOL) yang menggabungkan drone penumpang dengan enam set bilah pemutar, bersama casis empat roda untuk bergerak atas jalan.

Apabila bergerak atas jalan biasa, drone dan casis ini akan bersambung sebagai satu unit, dan akan bergerak menggunakan sistem autonomous ADiGO. Apabila mahu terbang, bahagian drone akan dipisahkan daripada casis dan sistem kawalan penerbangan berserta teknologi pengenalan objek akan membolehkan ia terbang secara stabil di altitud tinggi.

Setelah terpisah, bahagian casis itu pula boleh dikawal dari jauh, untuk di hantar ke tempat mengecas. Ia juga boleh dikongsi dengan pengguna lain.

Akhir sekali, apabila drone mahu mendarat, kabin boleh terbang itu akan diselarikan dengan casis secara tepat dan digabungkan semula. GOVE juga datang dengan sistem kuasa sokongan supaya penerbangan dapat diteruskan sekiranya salah satu unit kuasa bermasalah.

GAC memberitahu, mereka menggunakan konsep MBSE (Model-Based Systems Engineering) yang banyak dipakai dalam industri penerbangan untuk menepati keperluan keselamatan, tetapi mengakui ia masih akan mengambil masa lama sebelum boleh dapat dikomersialkan.

Syarikat itu turut memberitahu bahawa GOVE sudah melengkapkan penerbangan ujian dengan manusia sebenar di dalamnya, dan ia sekaligus menjadi bukti penggerak elektrik boleh terbang ini boleh menjadi realiti pada masa hadapan.