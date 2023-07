Laluan kontra diaktifkan di KM123.10-KM124.70 arah Kuantan di Lebuhraya KL-Karak selama tiga bulan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 21 July 2023 1:17 pm / 0 comments

ANIH Berhad selaku pengendali Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak (KLK) dan Lebuhraya Pantai Timur 1 (LPT1) telah mengumumkan pengaktifan laluan kontra di Lebuhraya KLK membabitkan laluan dari KM 123.10 hingga KM 124.70 arah Kuantan selama tiga bulan sejak 20 Julai lalu. Pengaktifan laluan kontra itu bertujuan meminimumkan gangguan aliran trafik utama berikutan kerja projek tebatan banjir di LPT1.

Selain itu, ia juga disebabkan beberapa skop kerja kritikal bagi projek tebatan banjir berkenaan. Ia membabitkan penambakan laluan utama dan kawasan sekitarnya, menaikkan tahap ketinggian laluan utama, penambahbaikan menyeluruh kepada laluan air sedia ada, dan pembinaan saluran air tambahan di kawasan tersebut.

Menurut Pengerusi Eksekutif ANIH Berhad, Datuk Nik Fauzi Nik Hussein, projek tebatan banjir ini bertujuan menangani peningkatan paras sungai dan kawasan tadahan hujan yang sebelum ini menjejaskan laluan utama LPT1. Skop kerja ini akan membabitkan 14 lokasi yang dikenalpasti di laluan utama di dalam Right of Way (RoW) lebuh raya terbabit.

“Pihak ANIH komited untuk memastikan tahap keselamatan dan keselesaan para pengguna menjadi keutamaan sepanjang projek ini. Oleh itu, pengaktifan laluan kontra ini bertujuan untuk mengurangkan gangguan trafik kepada para pengguna. Sungguhpun membabitkan penutupan penuh lebuh raya dari KM123.10 hingga ke KM124.70 ke Kuantan, namun pengaktifan lorong ini akan diubah mengikut kesesuaian dan keperluan trafik semasa,” katanya menerusi kenyataan media yang dikeluarkan.

Tambahnya, keseluruhan projek tebatan banjir dijangka mengambil masa selama empat tahun meliputi kerja-kerja menaikkan paras permukaan jalan sedia ada berdasarkan paras banjir tertinggi yang direkodkan di LPT1. Ia turut membabitkan pembinaan selenggaraan tambahan di kawasan terjejas untuk mengelakkan air daripada masuk ke laluan utama.

Justeru, para pengguna dinasihati untuk merancang perjalanan mereka dan mematuhi papan tanda arah serta arahan petugas di lokasi.

Semalam, Menteri Kerja Raya (KKR) Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata pihaknya telah mengarahkan kerja-kerja tebatan banjir untuk dilaksanakan dengan kadar segera di 14 lokasi sepanjang jajaran LPT1 menelan kos perbelanjaan sebanyak RM200 juta.

Nanta berkata sebanyak empat kejadian banjir telah berlaku di sepanjang LPT1 sejak ia dibuka pada tahun 2004. Di mana kejadian banjir tersebut berlaku pada 2007, 2014 dan dua kali pada 2021 iaitu pada bulan Januari dan Disember yang menyebabkan lebuhraya ini ditutup kepada semua jenis kenderaan untuk beberapa hari.

“Sebanyak 10 lokasi banjir telah dikenalpasti iaitu di KM84.7, KM112, KM113, KM114, KM115, KM116, KM117, KM 24, KM126 dan KM198. Manakala empat lagi lokasi berisiko dinaiki air juga telah dikenalpasti iaitu di KM156, KM178, KM242 dan di Ramp A, Persimpangan Jabor,” tambah Nanta.

Beliau turut berkata, buat masa ini, kerja tanah di dua pakej iaitu di KM117 dan KM124 sedang giat dijalankan di tapak berkenaan dan dijangka siap pada Oktober 2024.

