Bas elektrik terlalu mahal untuk diperkenalkan – Loke

1. It is too expensive for the government to introduce electric-powered buses, says Transport Minister Anthony Loke.

“Kos untuk membeli bas EV satu kali ganda lebih mahal daripada bas biasa. Kalau boleh, semua fleet kita nak bas EV,” he told the Dewan Rakyat. pic.twitter.com/HnrLEjm0rI

— BFM News (@NewsBFM) October 11, 2023