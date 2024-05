John Cena jual Honda Civic Type R FK8, beli Civic Type R FL5 baru lepas ‘jatuh cinta’ di bilik pameran

Bintang gusti WWE, John Cena tahun lalu mendedahkan bahawa beliau memilih Honda Civic Type R FK8 sebagai kenderaan hariannya, berbanding supercar atau kereta sport lain yang lebih mahal. Namun dalam satu ciapan yang dibuat menerusi akaun rasmi laman media sosial X, Cena menyatakan bahawa beliau baru sahaja membeli model generasi baharu Civic Type R iaitu FL5, dan FK8 miliknya sebelum ini telah diletakkan di pengedar Honda untuk dijual!

“Hari yang sungguh tak disangka! Saya bawa Civic Type R ’21 untuk servis dan nampak Honda Type R ’24 baru dan terus jatuh cinta! Terima kasih untuk kenalan di Wesley Chapel Honda (Pengedar Honda di Tampa, Florida) untuk semua pertolongan dan lebih lagi kuasa kuda! Untuk yang bertanya…ya Civic Boost Blue ’21 saya ada di sana dan sedang mencari pemilik baharu,” kata Cena dalam ciapan tersebut.

John Cena antara pelakon yang baharu menyertai saga filem Fast & Furious, diberikan watak sebagai adik kepada Dominic Toretto iaitu Jakob Toretto. Seperti pelakon-pelakon lain dalam filem berkenaan yang kebanyakkannya memang ‘kaki kereta’, John Cena juga sama.

What a day! Brought my ‘21 Civic Type R in for service and saw brand new @Honda ‘24 Type R and fell in love! Thanks to the folks @WC_Honda for all the help and some more horsepower! For those asking.. yes my ‘21 Boost Blue Civic is there now and looking for a new home 👀 pic.twitter.com/SvVhGtnH4o

— John Cena (@JohnCena) May 25, 2024