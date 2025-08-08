Hyundai Motor Malaysia jadi rakan mobiliti rasmi untuk Selangor FC bagi Liga Super musim 2025-2026

Hyundai Motor Malaysia telah umumkan pihaknya telah menjadi rakan mobiliti bagi Kelab Bolaksepak Selangor bagi musim 2025-2026 di Malaysia, beberapa jam sebelum Selangor akan bertemu JDT (dengan rakan mobiliti Toyota) malam ini dalam perlawanan pertama Liga Super Malaysia.

“Kerjasama strategik ini adalah satu perkembangan penting untuk Hyundai, yang menunjukkan komitmennya terhadap sukan bolasepak di Malaysia sebelum bermulanya Liga Super Malaysia hari ini. Perlawanan permulaan musim yang akan berlangsung hari ini juga adalah permulaan kerjasama yang baik.

“Kerja sama ini memperkukuhkan lagi kehadiran Hyundai di arena sukan, dengan mendukung satu daripada kelab bola sepak terbaik di Malaysia. Hyundai Motor Malaysia berbangga untuk menyokong Selangor FC pada musim baru ini,” jelas Hyundai Motor Malaysia dalam satu kenyataan.

