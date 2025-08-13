Proton dan Touch ‘N Go tandatangan perjanjian – X50 facelift jadi model pertama terima RFID dari kilang

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / August 13 2025 4:04 pm

Kalau anda perasan untuk setiap unit Proton X50 facelift 2025 yang baru dilancarkan Julai lalu telah dipasangkan dengan tag RFID dari kilang pada bahagian atas kiri cermin hadapan. Tag tersebut sememangnya tag RFID Touch ‘N Go untuk tujuan pembayaran tol, dan kerjasama strategik untuk mengintegrasikan teknologi RFID Touch ‘n Go ke dalam Proton X50 telah diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua syarikat berkenaan hari ini.

Kerjasama ini dimeterai melalui Memorandum Persefahaman (MoU), di mana di bawah perjanjian ini setiap Proton X50 baharu akan dilengkapi dengan tag RFID Touch ‘n Go terus di barisan pengeluaran di kilang, membolehkan akses lancar ke rangkaian lebuh raya yang menggunakan teknologi RFID di seluruh Malaysia.

“Ini tentang kepuasan segera,” kata Praba Sangarajoo, Ketua Pegawai Eksekutif Touch ‘n Go Sdn. Bhd. ketika berlangsungnya majlis menandatangani perjanjian tersebut yang berlangsung di ibu pejabat Proton Centre of Excellence di Shah Alam.

“Anda memandu keluar Proton X50 baharu dari bilik pameran dengan RFID yang sudah siap dipasang — begitu sahaja. Ini bukan sekadar mengenai mobiliti pintar; ia mengenai membawa nilai sebenar dan keseronokan ke dalam perjalanan harian.

“Sebagai dua syarikat tempatan yang dibanggakan, kerjasama ini adalah satu bentuk penghargaan terhadap potensi apabila juara tempatan bekerjasama. Ia digerakkan dengan tujuan untuk mencipta pengalaman yang lebih lancar bagi masyarakat yang menerima perkhidmatan kami, menjadikan mobiliti harian lebih mudah, pantas dan intuitif. Touch ‘n Go berbangga untuk sama-sama mencipta pencapaian ini bersama Proton — untuk rakyat Malaysia, oleh rakyat Malaysia,” tambahnya.

Selain X50, Proton turut merancang untuk memasang tag RFID berkenaan pada model-model keluarannya yang lain.

“Dengan pelancaran model baharu lain yang sedang dirancang, Proton bercadang untuk memperluaskan pemasangan tag RFID Touch ‘n Go kepada model lain bagi menawarkan tahap kemudahan yang lebih baik kepada pelanggan. Matlamat kami adalah untuk meningkatkan tahap kepuasan pelanggan, dan kami percaya ini adalah salah satu langkah ke arah mencapai matlamat tersebut,” timbalan CEO Proton Edar, Zhang Qiang.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.