Kad Touch ‘n Go Hot Wheels – edisi terhad, RM25

Touch ‘n Go dan Hot Wheels sekali lagi bekerjasama untuk menghasilkan kad NFC edisi terhad – ia sudahpun mula dijual hari ini (15 Ogos 2025) dan hanya boleh didapati di semua rangkaian pasaraya Jaya Grocer Semenanjung Malaysia dengan harga RM25.

Tidak seperti versi tahun lalu yang diumum hanya ditawarkan sebanyak 2,000 keping, versi terbaharu ini cuma diberitahu ditawarkan “dalam kuantiti yang sangat terhad”.

Kad edisi terhad terbaharu ini masih siasaskan dari kad dengan cip NFC terkini Touch n’ Go yang boleh ditambah nilai menggunakan aplikasi Touch n’ Go e-wallet, datang dengan rekaan grafik baharu menampilkan latar belakang dan grafik hitam-emas di hadapan bersama grafik kereta berwarna merah, manakala di belakang menampilkan tema hitam-emas sepenuhnya.

