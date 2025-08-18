Kejohanan Rali Malaysia MAM 2025 pusingan ke-2 di Sepang – Karamjit Singh masih menang besar!

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / August 18 2025 8:17 pm

Hanya dua minggu selepas menamatkan cabaran di Jempol, Negeri Sembilan, para pelumba rali negara ‘menyerbu’ pula ladang-ladang Kelapa Sawit sekitar Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang hujung minggu lalu bagi melengkapkan pusingan kedua Kejohanan Rali Malaysia MAM 2025, yang diadakan bersama Malaysia Festival of Speed (MFOS). Dan sekali lagi, lagenda rali tempatan Karamjit Singh memenangi pusingan kedua ini seterusnya mengukuhkan kedudukannya sebagai pendahulu kejohanan.

Tidak seperti di Jempol, tiga Special Stage (SS) di Sepang ini menyajikan permukaan gravel yang jauh lebih baik, serta terdapat lebih banyak kawasan yang membolehkan kereta-kereta rali ini memecut dengan kelajuan tinggi. Walau bagaimanapun keadaan jalan yang begitu baik tersebut boleh menjadi ‘perangkap’ kepada pelumba kerana kelajuan yang tinggi mungkin boleh menyebabkan kerosakan mekanikal atau melakukan kesilapan yang boleh menyebabkan kemalangan.

Tiga SS berkenaan iaitu Grand Canyon, Runway (bersebelahan landasan kapal terbang KLIA) dan juga ERL (di bawah laluan tren KLIA Ekspress) perlu diulang sebanyak tiga kali, menghasilkan sembilan SS secara keseluruhan dengan jarak sekitar 100 km. Tiada hujan yang turun, namun cuaca yang panas dan kering merupakan satu lagi faktor yang mencabar pelumba dan jentera masing-masing dalam rali kali ini.

Terdapat sedikit perbezaan dalam tumpuan kelompok utama dalam pusingan kedua kejohanan ini. Saladin Mazlan di lihat beralih dari menggunakan jentera spaceframe MINI DEUS 1.8T 4WD kepada Subaru Impreza WRX, dan rali kali ini turut disertai oleh Faidzal Alang bersama juruarah Zamri Muhamat dalam jentera Mitsubishi Lancer Evolution VI.

Pusingan ini juga menyaksikan penampilan sulung kereta rali Toyota Corolla KE70 dengan enjin 3S-GE Beams yang diambil dari Toyota Altezza, dipandu oleh Nandakumar Puspanathan bersama juruarah Mathew Palmer bertanding dalam kelas M4 (1,801 cc -2,000 cc) 2WD. Selain itu rali di Sepang ini juga telah menarik penyertaan pelumba dari Indonesia iaitu Anif Fauzi Harahap bersama juruarah Rizky Fauzy yang memandu Proton Satria 1.8, juga bertanding dalam kelas M4 2WD.

Karamjit bersama juruarah dari India, Musa Sherif menguasai sepenuhnya rali di Sepang ini dengan memenangi semua SS, mencatatkan masa keseluruhan 1 jam 27 minit 21 saat. Persaingan tempat kedua pada awalnya tertumpu pada dua Subaru Impreza WRX iaitu Saladin bersama juruarah Arish Qutb dan juga Haji Sutan Mustaffa Salihin bersama juruarah Kamarul Anuar Mohd Razali.

Haji Sutan menghadapi masalah pada peringkat awal kerana jenteranya yang baru sahaja dilengkapi dengan set suspensi baharu tidak dapat ditala dengan sempurna kerana masih belum dapat mengumpul data-data perlumbaan. Namun keadaan bertambah baik selepas itu setelah Haji Sutan semakin serasi dengan kereta tersebut, sementara jentera Saladin Mazlan menghadapi masalah suspensi pada SS4, seterusnya keluar terus dari perlumbaan apabila Impreza yang dipandu tersadai di tepi jalan dalam perjalanan untuk ke SS5.

Ini membolehkan Haji Sutan mengekalkan kedudukannya di tempat kedua sehingga tamat perlumbaan dengan catatan masa 1 jam 31 minit 35 saat, meninggalkan Faidzal Alang di tempat ketiga dengan catatan masa 1 jam 42 minit 39 saat. Seorang lagi pemandu untuk kelas Open 4WD iaitu Khairul Nizam Yaakop bersama juruarah Shahrol Zainal masih lagi belum dapat menempatkan Proton Iriz 1.6 Turbo 4WD yang dibina pasukannya iaitu JR Sucimuci Motorsport pada kedudukan podium.

Pelbagai rintangan yang dihadapi Nizam dengan jentera yang masih dalam peringkat R&D berkenaan, antaranya suspensi belakang sebelah kiri yang rosak pada SS3, ball joint sistem stereng yang patah pada SS5, serta enjin yang sering mati ketika beroperasi pada SS7 dan SS8 kerana pam bahan api yang terlalu panas. Walau bagaimanapun Iriz 4WD tersebut masih mampu menamatkan rali ini dengan menduduki tempat ke-4 dalam kelas Open dan juga tempat ke-11 secara keseluruhan.

Untuk kelas M4, ia dimenangi oleh pasukan dari Perlis iaitu Azrul Azhar Norbakri bersama juruarah Muhamad Firdaus Musa dengan jentera Proton Satria 1.8. Pasangan Indonesia iaitu Anif Fauzi dan Rizky pula berjaya meraih tempat kedua kelas ini, manakala penampilan pertama Nandakumar bersama KE70 Beams membuahkan hasil dengan berada di tempat ketiga kelas M4.

Bagi kategori M3 (1,601cc hingga 1,800 cc) pula ia dikuasai oleh pasangan Hasrin Tahir dan Hendra Eryawan yang memandu Proton Satria Neo 1.6, meninggalkan anak kepada Saladin Mazlan iaitu Ibrahim Saladin bersama juruarah Shazwan Akif juga memandu Satria Neo sekitar 12 minit di belakang. Tempat ketiga bagi kelas ini adalah milik Roni Risman bersama jururah Syakirin Razaki yang memandu Honda Jazz GE.

Manakala bagi kategori M2 (1,301 hingga 1,600 cc), ia dimenangi oleh Ikhsan Husni bersama juruarah Yie Sing Teh dari Purnama Rally Team yang memandu Proton Satria 1.6. Ikhsan mencatatkan masa keseluruhan 1 jam 52 minit 44 saat dan menduduki tangga ke-4 secara keseluruhan, dan meninggalkan kereta di tempat kedua kelas M2 iaitu Proton Satria 1.6 yang dipandu oleh Syahmie Ruzainie bersama juruarah Firdaus Mohd Fodzi hampir 20 minit di belakang.

Tempat ketiga kelas ini adalah milik Zairi Zakaria bersama juruarah Ruzaimie Ithnin yang memandu Proton Satria 1.6 dengan mencatatkan masa 2 jam 46 minit 29 saat.

Dalam kelas M1 (sehingga 1,300 cc), walaupun Hashrul Jamaludin dari Purnama Rally Team yang memandu Proton Satria 1.3 memenangi kebanyakkan SS, secara keseluruhan kelas ini di menangi oleh pemandu wanita Nazatul Shima bersama juruarah Nur Arsyad dengan Proton Iriz 1.3.

Ini kerana Shima mempamerkan pemanduan yang lebih konsisten bagi mengelakkan sebarang kesilapan berlaku, manakala Hashrul yang lebih agresif menghadapi masalah teknikal pada SS2 dan SS3. Tempat ketiga kelas ini adalah milik Lim Huei Hwang dan Chan Sook Ping yang memandu Proton Saga Aeroback 1.3.

Dengan berakhirnya pusingan kedua, ini bermakna separuh masa pertama Kejohanan Rali Malaysia MAM 2025 sudahpun tamat. Adakah Saladin Mazlan mampu bangkit pada separa masa kedua untuk menggugat kedudukan Karamjit Singh dan Haji Sutan Mustafa pada dua kedudukan tertinggi buat masa sekarang? Nantikan pengumuman dari pihak penganjur berkenaan venue dan tarikh bagi pusingan ketiga dan keempat yang dijangka akan diumumkan tidak lama lagi.

