KKR sudah selesaikan lebih 95% aduan kerosakan jalan yang didapati melalui aplikasi MyJalan – Nanta

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Durrani Sharom / August 20 2025 4:15 pm

Kementerian Kerja Raya (KKR) telah berjaya menyelesaikan 95.19% aduan kerosakan jalan raya yang diterima melalui aplikasi mudah alih MyJalan, kata Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, seperti dilaporkan oleh Bernama.

Menurut beliau, daripada 12,459 aduan yang diterima, sebanyak 11,860 aduan telah berjaya ditangani, manakala baki 599 aduan (4.81%) masih dalam siasatan atau menunggu tindakan lanjut.

Sejak dilancarkan pada Ogos 2023, aplikasi MyJalan telah menerima sebanyak 40,938 aduan daripada 54,330 pengguna. Daripada jumlah itu, sebanyak 28,479 aduan (69.57%) telah disalurkan kepada agensi lain menerusi dasar “No Wrong Door” kerana melibatkan jalan di luar bidang kuasa KKR.

Antara jenis jalan yang tidak berada di bawah seliaan KKR termasuk jalan perbandaran, kampung, pertanian, jalan negeri dan jalan milik persendirian yang dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT), Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KKDW) serta kerajaan negeri.

Sebelum ini, Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan bahawa semua aduan berkaitan jalan berlubang yang dilaporkan melalui aplikasi MyJalan perlu diperbaiki dalam tempoh 24 jam. Bagi aduan jenis kerosakan lain, tempoh penyelesaian ditetapkan dalam masa 15 hari. Arahan ini turut terpakai kepada agensi-agensi lain yang menerima aduan melalui aplikasi tersebut.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.