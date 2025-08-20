Mitsubishi Red Peak Challenge bakal di bawa ke Kuching pada 23 dan 24 Ogos – alami kebolehan Triton

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / August 20 2025 2:28 pm

Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) mengumumkan bahawa ia akan membawa acara Red Peak Challenge ke Kuching pada 23 dan 24 Ogos ini. Acara yang akan menunjukkan kebolehan trak pikap Mitsubishi Triton berkenaan bakal berlangsung di Farley Mall, dibuka kepada orang awam bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang.

Pengunjung acara ini akan berpeluang untuk merasai memandu Triton mendaki tanjakan dengan sudut kecerunan 45-darjah dikenali sebagai Red Peak Climb dengan tunjuk ajar dari tenaga pengajar profesional. Cabaran ini akan memberikan peserta pengalaman untuk merasai kawalan cengkaman Triton pada laluan yang sangat curam serta mendemonstrasikan kuasa enjin MIVEC Turbodiesel trak pikap ini.

Bukan itu sahaja, MMM turut akan membawa laluan halangan buatan yang lain bagi menunjukkan bahawa casis Triton ini boleh bertahan untuk dibawa meredah situasi sukar dalam dunia sebenar. Antaranya adalah Side Traverse Ramp iaitu tanjakan dengan sudut condong 35 darjah bagi menunjukkan kekuatan serta kestabilan Triton apabila salah satu tayarnya tidak mencecah permukaan jalan. Dalam situasi ini sistem pacuan empat-roda yang efektif akan membolehkan ia terus bergerak.

Triton dibekalkan dengan sistem Super Select 4WD-II yang yang membolehkan ia meredah bentuk mukabumi yang sukar, dengan tujuh mod tersedia bagi disesuaikan dengan pelbagai situasi. Jadi acara ini turut akan menyediakan Roller Ramp untuk anda tempuh dengan Triton bagi mensimulasikan keadaan licin seperti ladang berlumpur atau tapak pembinaan. Anda akan dapat merasai fungsi mod 4HLc yang akan mengagihkan tork yang sama untuk semua roda, membolehkan trak pikap ini terus bergerak walaupun ada roda yang terperangkap pada permukaan licin.

Dan yang terakhir, acara ini juga turut menanpilkan halangan Staircase Ramp yang mensimulasikan keadaan jalan raya yang tidak rata dan juga menurun cerun bukit. Menerusi halangan ini anda berpeluang menggunakan mod Rock pada Triton, serta merasai keselesaan kabin trak pikap tersebut walaupun melalui permukaan tidak rata, ditambah dengan tempat duduk yang memberikan sokongan badan yang baik.

Peserta yang memandu uji sebuah Mitsubishi semasa acara ini akan menerima satu penyertaan untuk cabutan bertuah Red Peak Challenge yang diadakan pada pukul 5 petang setiap hari. Sekiranya anda turut membuat tempahan kereta baharu, peluang memenangi hadiah adalah lebih cerah kerana anda akan menerima dua penyertaan cabutan bertuah.

Hadiah cabutan bertuah yang ditawarkan termasuk gerabak perkhemahan Naturehike (RM500), kerusi Poler Mitsubishi (RM300), dan kipas mudah alih USB Mitsubishi (RM200). Acara ini juga akan menampilkan Monster Energy Triton Truck, yang akan mengagihkan minuman Monster Energy secara percuma.

Bersempena dengan ulang tahun ke-20 MMM, terdapat juga pelbagai program eksklusif yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini termasuk pakej Fantastic 5 dengan faedah bernilai sehingga RM30,000, Program SME Gear Up untuk pemilik perniagaan, dan program Triton Switch Up yang membolehkan pemilik sedia ada menaik taraf kepada model baharu tanpa bayaran pendahuluan dan kelebihan lain.

