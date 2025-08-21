Program latihan Proton Young Talent bimbing bakat muda dalam pelbagai bidang sejak tahun 2018

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Durrani Sharom / August 21 2025 4:16 pm

Sebagai syarikat automotif pertama negara, Proton bukan sahaja ditubuhkan untuk membangunkan dan menghasilkan kereta nasional demi memperluas mobiliti kepada rakyat, tetapi juga berperanan penting dalam usaha menjadikan Malaysia daripada sebuah ekonomi berasaskan sumber kepada ekonomi berasaskan pembuatan.

Selain menghasilkan kenderaan, Proton juga berfungsi sebagai platform latihan dan pembangunan bakat muda dalam industri automotif. Sejak tahun 2018, syarikat ini telah melaksanakan program latihan pengurusan dikenali sebagai Proton Young Talent (PYT). Setakat ini, 311 belia daripada 27 kumpulan telah diserap untuk pelbagai peranan di dalam syarikat.

Menurut Proton, program ini memberi pendedahan menyeluruh kepada semua aspek utama industri automotif, merangkumi bidang pembuatan, jualan strategik dan operasi. Selari dengan perkembangan semasa industri, peserta juga didedahkan kepada teknologi kenderaan elektrik (EV) dan sistem pembuatan moden — satu keperluan penting bagi masa depan automotif.

Proton turut bekerjasama dengan beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Tenaga Manusia (JTM) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KESUMA). Kerjasama ini bertujuan menangani jurang kemahiran negara melalui pembangunan modul latihan yang relevan dengan keperluan industri, peluang latihan praktikal serta penempatan kerja bagi membantu pembangunan bakat tempatan.

Antara bakat muda yang menyertai program ini datang daripada pelbagai bahagian seperti penyelidikan dan pembangunan (R&D), komunikasi korporat dan juga bahagian kenderaan elektrik (EV). Salah seorang peserta, Umaibala Rajendiran, 24, lulusan kejuruteraan mekanikal, telah dihantar ke China selama enam bulan untuk tugasan bersama pasukan R&D Proton dan Geely. Beliau merupakan antara lapan peserta PYT yang terpilih untuk tugasan di peringkat antarabangsa.

Menurut Umaibala, pengalaman di China bukan sahaja memperlihatkan kecekapan industri automotif yang pantas, tetapi juga sokongan luar biasa daripada warga tempatan. Beliau turut mendapat bimbingan daripada jurutera kanan Malaysia dan mentor dari Geely, serta belajar bahasa tempatan dengan bantuan komuniti setempat.

Proton juga mengiktiraf kepelbagaian latar belakang peserta, termasuk mereka yang bukan daripada bidang teknikal. Halisha Halim, graduan perakaunan, pada awalnya bercita-cita untuk menjadi penganalisis kewangan, namun melalui program PYT, beliau ditempatkan di bahagian komunikasi korporat.

“Ramai yang beranggapan perlu menjadi jurutera untuk bekerja di Proton, tetapi sebenarnya terdapat pelbagai jabatan di mana pelbagai kemahiran adalah penting. Di sini, saya menulis siaran akhbar rasmi dan menguruskan libat urus media penting yang secara langsung mempengaruhi bagaimana Proton dilihat oleh mata awam,” jelas Halisha.

Dengan perkembangan pesat dalam segmen kenderaan elektrik, Proton menyedari keperluan tenaga kerja baru untuk menyokong peralihan ini. Lan Sue Sim, graduan sains komputer dan kecerdasan buatan, kini bertugas di Pro-Net untuk memahami dan mempengaruhi pertumbuhan pasaran EV. Antara dapatan Pro-Net ialah kebimbangan pengguna Malaysia terhadap jangka hayat bateri, ketersediaan tempat pengecasan serta isu “range anxiety” yang menjadi penghalang kepada penggunaan EV secara meluas.

“EV masih baru, jadi keraguan itu normal. Namun, perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan selalunya mencabar. EV direka dengan pek bateri tertutup dan standard keselamatan yang tinggi, serupa dengan model ICE di zon berisiko,” kata Lan.

Ketua Bahagian Pembelajaran dan Pengurusan Bakat Proton, Shafinaz Jamaludin menegaskan bahawa kejayaan dalam industri automotif masa hadapan sangat bergantung kepada bakat yang luar biasa.

“Visi proaktif kami adalah untuk memupuk persekitaran yang pelbagai, dinamik dan memperkasakan belia

dengan tanggungjawab penting dan wawasan yang luar tandingan melangkaui bidang pembuatan. Ini memastikan

bahawa setiap bakat PROTON bukan sahaja bersedia untuk masa depan tetapi secara aktif membentuknya di peringkat automotif di Malaysia,” kata Shafinaz.

