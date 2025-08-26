Kerajaan akan perkenal kuota bulanan untuk subsidi bersasar RON95 bagi mengelakkan salah guna

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Durrani Sharom / August 26 2025 5:18 pm

Kerajaan diberitahu akan melaksanakan sistem kuota terhad apabila pelan rasionalisasi subsidi petrol RON 95 dilaksanakan nanti. Menurut Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, langkah ini bertujuan mengelakkan penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak layak melalui bantuan orang lain mengisi petrol bagi pihak mereka, lapor The Edge.

Beliau menjelaskan bahawa Kementerian Kewangan kini sedang memuktamadkan sistem kuota ini sebagai sebahagian daripada pelaksanaan subsidi bersasar, yang kini berada di peringkat akhir penyelarasan, termasuk dalam aspek kelayakan dan mekanisme penyampaian yang akan digunakan. Dalam sesi Parlimen, beliau menegaskan bahawa sistem kuota adalah satu keperluan mutlak bagi memastikan tiada pihak yang mengambil kesempatan.

“Kita perlu ada kuota. Kita tidak mahu seseorang mengisi petrol bagi orang lain,” katanya. Tambah beliau, kementerian sedang meneliti dengan teliti bagaimana kuota akan diagihkan supaya rakyat biasa tetap mendapat akses kepada petrol bersubsidi, sambil mengelakkan risiko salah guna atau penipuan.

Beliau turut memaklumkan bahawa akan ada perbezaan antara pengguna biasa dan mereka yang bergantung kepada petrol dalam pekerjaan harian seperti penghantar p-hailing dan pemandu e-hailing. Pengguna biasa akan menerima kuota tetap, manakala golongan p-hailing dan e-hailing akan mendapat kuota lebih tinggi memandangkan penggunaan bahan api merupakan keperluan utama kerja mereka.

Perincian penuh mengenai pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 ini dijangka diumumkan pada penghujung September. Sebelum ini, kerajaan telah menyatakan bahawa maklumat daripada Pangkalan Data Utama (PADU) akan digunakan sebagai rujukan untuk mengenal pasti penerima yang layak, manakala penggunaan MyKad sebagai kaedah pengesahan turut disebut secara konsisten dalam perancangan awal.

