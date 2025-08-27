Kerajaan sasar 13 juta daftar MyDigital ID tahun ini

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / August 27 2025 11:04 am

Kerajaan melalui Agensi Keselamatan Siber Kebangsaan (Nacsa) mensasarkan sejumlah 13 juta warga negara Malaysia akan mendaftar untuk MyDigital ID menjelang akhir 2025, lapor The Star.

“Pindaan yang dilakukan bakal membolehkan penggunaan MyDigital ID dalam semua urusan sektor awam dan swasta. Institusi kewangan seperti bank dan penyedia insurans juga akan menerimanya. Kami sedang bergerak ke arah itu,” jelas Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail semalam, serta menambah bahawa pindaan ke atas Akta Pendaftaran Kebangsaan 1959 telah dibentangkan di parlimen untuk membolehkan perkara tersebut dilakukan.

MyDigital ID akan menggunakan kaedah sekali daftar dan direka untuk mengatasi keresahan awam terhadap perlanggaran dan kecurian data peribadi, jelas Saifuddin.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Julai lalu berkata, MyDigital ID akan digunakan sebagai satu bentuk pengesahan sah digital yang selamat di bawah inisiatif Teknologi Kerajaan. “Usaha ini akan memudahkan lagi warga negara Malaysia untuk mengakses pelbagai servis dalam talian oleh kerajaan dengan lebih cekap,” ujarnya.

Awal tahun ini, Menteri Wilayah Persekutuan di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa mendedahkan sejumlah 2.8 juta warga Malaysia telah mendaftar untuk MyDigital ID setakat suku kedua 2025, naik daripada 1.8 juta pada suku pertama.

Pengguna kelak akan memerlukan MyDigital ID untuk kegunaan urusan aplikasi MyJPJ dan MyBayar PDRM, dan akan akan menjadi keperluan wajib untuk mengakses platform servis kerajaan seperti PADU, HMRIS Mobile, MyBorderPass, MyGov Malaysia dan LHDN.

