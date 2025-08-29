Toyota — penyala obor kualiti, kelasakan, ketahanan dan kelegaan fikiran dalam dunia yang tak menentu

In Bahasa Malaysia, Pengiklanan / by Hazril Hafiz / August 29 2025 9:19 am

Dunia kita hari ini sangat tidak terjangka: dalam skop yang lebih besar, selalu ada ketegangan geopolitik, ketidaktentuan ekonomi, aturan dunia yang menyedihkan. Lebih dekat lagi, dan dalam skop lebih kecil, bahkah perkara seperti harga yang perlu kita bayar untuk petrol RON 95 pun tidak menentu.

Walaupun dengan semua ketidaktentuan ini, manusia akan tetap berusaha mencari apa saja bentuk keselesaan dan kenyamanan dengan cuba menjangka, serta menetapkan kebergantungan dan kestabilan — sesuatu yang akan terus menyebelahi kita, tidak kira seberapa keras kehidupan ini. Contoh yang setara bagi ini dalam dunia automotif ialah Toyota.

Sukar membayangkan bagaimana sebuah syarikat yang sudah lama wujud dan menjadi pengeluar kenderaan nombor satu dunia bermula dari industri tenunan dan mesin jahit. Sakichi Toyoda menjadi yang pertama mencipta mesin tenun automatik pada 1926, dengan mendirikan Toyoda Automatic Loom Works (masih ada sehingga hari ini sebagai Toyota Industries). Anaknya, Kiichiro kemudian menubuhkan bahagian automotif syarikat itu, dan selebihnya adalah sejarah seperti yang kita ketahui hari ini.

Kelebihan alat tenun Toyoda adalah, sekiranya ia mengesan ada masalah, mesin berkenaan akan serta-merta berhenti, lantas mengelakkan lebih banyak kesalahan atau ketidaksempurnaan berlaku, yang boleh menyebabkan kerugian masa dan wang yang lebih besar. Ketika itulah jidoka dilahirkan, sebuah konsep yang kekal menjadi teras dalam Toyota Production System — sesuatu yang sangat berjaya dan turut dilaksanakan oleh syarikat dan industri lain sejak itu.

Jidoka dan banyak konsep lain seperti kaizen (penambahbaikan berterusan), pengeluaraan secukupnya (hanya membuat apa yang diperlukan), gemba (tempat sebenar, seperti lantai kilang), genchi genbutsu (pergi dan lihat) dan monozukuri wa hitozukuri (menghasilkan benda adalah tentang menghasilkan insan) sebenarnya lebih daripada sekadar kata-kata.

Setiap kata yang dikaitkan dengan kenderaan Toyota — misalnya daya tahan, kecekapan, nilai jualan semula yang tinggi, servis lepas jualan yang baik — semua itu datang dengan tumpuan terhadap kualiti yang diterap dan ditekankan sepanjang hampir 90 tahun syarikat itu wujud. Semua pelajaran ini dilaksanakan di semua 72 kemudahan pengeluaran Toyota yang bertebaran di seluruh dunia, termasuk kilangnya di Shah Alam dan Bukit Raja, di Malaysia.

Tentunya ramai orang yang kita kenal boleh mengesahkan tentang ketahanan, kelasakan dan nilai tinggi kenderaan keluaran Toyota. Sama ada itu melibatkan model KE70 yang masih berjasa sejak dibeli baharu dahulu, atau LiteAce yang sejak zaman-berzaman berbakti untuk menghantar kanak-kanak ke sekolah, Toyota telah meraih kepercayaan warga Malaysia dan menjadikannya sebuah nama yang tidak asing lagi sepanjang enam dekad terakhir di negara ini.

Perkara tersebut masih berterusan hingga kini — barisan kenderaannya memastikan akan ada sebuah Toyota yang memenuhi keperluan, dompet serta tujuan setiap orang.

Vios telah memberikan banyak keseronokan kepada banyak keluarga dan siswa yang baru tamat pengajian dengan menjadi sebuah kenderaan yang cekap, boleh diharap, luas, praktikal serta mudah dipandu. Camry pula memenuhi keperluan dan imej mereka yang berada dalam tahap kerjaya pengurus — yang membawa imej tersendiri bagi tujuan mesyuarat, pegawai kerajaan, persidangan serta percutian keluarga ke Port Dickson — dengan penuh gaya dan keselesaan.

Hilux yang boleh ke mana-mana serta boleh digunakan untuk apa saja pula merupakan trak pikap paling laris di negara ini. Namanya telah menjadi begitu popular, sehingga dengan sendirinya telah menjadi jolokan umum jenis kenderaannya: trak pikap = Hilux! Daripada pemilik ladang dan kontraktor, hingga kepada peminat off-road dan aktiviti lasak, Hilux memang sudah sinonim dengan kelasakan dan ketahanan.

Dan itu tidak hanya berkenaan produk semata-mata — ekosistem pemilikan yang holistik juga sama penting bagi Toyota. Daripada pelan pembiayaan yang anjal dan mampu milik, penyelesaian insurans komprehensif serta pakej servis, hinggalah kepada bantuan tepi jalan 24-jam dan rangkaian pengedar yang meluas di seluruh negara yang termasuk sekali pusat cat badan kenderaan, falsafah Extra Mile Toyota menawarkan kelegaan fikiran dan mobiliti yang tiada tandingannya.

Dunia mungkin semakin terpesona dengan benda baharu yang bergemerlapan, tetapi bukan semua yang baharu itu adalah sesuatu yang lebih baik. Dalam kebanyakan waktu, perkara yang memberikan kebaikan dan kesenangan asas untuk jangka panjang itulah yang lebih penting — kualiti, ketahanan dan lasak. Dan Toyota memang telah terbukti dibangunkan untuk sesuatu seperti ini.