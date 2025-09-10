Moda Moca dilancarkan untuk pasaran Malaysia – skuter 108 cc dengan meter digital, harga RM3,988

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / September 10 2025 10:43 am

Selepas Sporter S dan Shifter 400X, MDua Motor Sdn Bhd kini melancarkan sebuah lagi skuter Moda, yang dipanggil sebagai Moca. Ia dijual pada harga RM3,988 tidak termasuk insurans, ditawarkan dalam tiga pilihan warna (oren, hitam dan biru), dan diberikan bersama jaminan dua tahun atau 20,000 km.

Memacu skuter ini adalah enjin satu silinder empat strok SOHC 108 cc yang menggunakan sistem suntikan bahan api dan penyejukan udara, mampu menghasilkan kuasa maksimum 8.0 hp pada 7,500 rpm dan tork 8.5 Nm pada 6,500 rpm. Kuasa ini disampaikan kepada roda belakang melalui transmisi automatik CVT.

Menghubungkan badan skuter ini dengan jalan adalah tetapan rim 10 inci depan dan belakang, dipegang oleh masing-masing fork teleskopik di hadapan dan satu penyerap hentak di belakang. Tinggi tempat duduk cuma 738 mm dan berat keseluruhan adalah 89 kg.

Tugas menghentikan motosikal dilaksana tetapan brek cakera tunggal di hadapan, sementara di belakang menggunakan tetapan dram (tiada ABS). Memberi kemudahan kepada pengguna adalah sedikit ruang simpanan di bawah tempat duduk, cangkuk penggantung barang, ruang kaki luas, rak barangan belakang serta pemula enjin elektrik.

Moca membawa penampilan ala skuter klasik dengan penggunaan lampu hadapan dan belakang berbentuk bulat, namun diterapkan dengan meter digital yang lebih moden, lengkap dengan paparan tahap bahan api, kelajuan, jam serta tahap rpm. Tangki bahan api berkapasiti 4.8 liter.

