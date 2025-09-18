Modenas Supermoped 150 – lagi perincian didedah, meter LCD familiar

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / September 18 2025 11:55 am

Anda sudah membaca pandangan pertama serta melihat gambar hadapan dan belakang Modenas Supermoped 150 sebelum ini, dan sekarang kami tunjukkan pula bahagian pemegang serta meternya, sebelum motosikal ini dilancarkan pada bulan Oktober nanti.

Butang-butang kawalan pada pemegang motosikal yang ditunggu ramai ini tersusun secara konvensional dengan di bahagian kiri, selain butang lampu, hon dan penunjuk arah, terdapat butang untuk lampu kecemasan.

Sementara itu di bahagian kanan, terdapat pula butang pemula enjin elektrik serta butang mematikan kuasa atau dipanggil kill switch.

Bahagian meter Supermoped 150 ini menampakkan rekaan yang familiar, hampir serperti pesaing yang berada dalam segmen yang sama, tetapi ia sebenarnya tidaklah betul-betul serupa.

Unit LCD ini memaparkan informasi penting termasuk kelajuan, tahap rpm, kedudukan gear, tahap minyak serta jam.

Daripada nyalaan pertama meter ini, turut terlihat ada lampu untuk ABS, sekaligus kita boleh menjangkakan motosikal ini akan datang dengan sistem keselamatan di bahagian brek itu, serta lampu kunci, yang memberi petunjuk kepada sistem kunci pintar.

Seperti yang kami dedahkan sebelum ini, Modenas Supermoped 150 ini melibatkan bahagian enjin dan reka bentuk yang dibangunkan sendiri oleh warga Modenas, bersama input daripada rakan kongsi mereka, Kawasaki. Daripada nama rujukan “Supermoped 150” yang digunakan oleh sendiri oleh Modenas, kita juga boleh menjangkakan enjin yang tidak melebihi 150 cc.

Untuk rekaan, Modenas menyuntik DNA rekaan mereka, bersama Kawasaki dengan antara yang boleh dilihat termasuk garis-garis tajam Sugomi dan “air ram” (hiasan) di hadapan.

