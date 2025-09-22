Pengecualian cukai SST 10% untuk motosikal bawah 150 cc ditarik balik, MASAAM hantar surat rayuan?

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / September 22 2025 4:14 pm

Pada tahun 2018, semasa kerajaan beralih daripada sistem cukai GST kepada SST, motosikal kapasiti bawah 150 cc telah diberikan pengecualian, namun ia sudah pun berakhir 30 Jun lalu. Bermakna bermula 1 Julai 2025, motosikal dalam kategori ini kembali dikenakan SST sebanyak 10%.

Ini sekaligus menimbulkan kerisauan kerana tambahan kos ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada pengeluar, tetapi juga pengguna secara terus. Apabila dikira sekali dengan cukai ini, harga jualan motosikal di pasaran sudah tentu akan meningkat.

Risau ia akan menjejaskan penjualan motosikal dalam kategori ‘mampu milik’ ini, Persatuan Pemasang dan Pengedar Motosikal dan Skuter Malaysia (MASAAM) dikhabarkan menghantar permohonan rasmi kepada pihak kementerian kewangan untuk memberi pengecualian cukai jualan kepada motosikal berkapasiti bawah 150 cc seperti sebelum ini.

Menurut sumber kami, permohonan itu telah dihantar sejak 6 Ogos lalu, namun sehingga kini masih belum ada maklum balas atau arahan lanjut daripada pihak kementerian kewangan.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.