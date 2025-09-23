Subsidi RON95 pada harga RM1.99 menelan belanja sehingga RM15 bilion, tidak adil untuk M40 – Rafizi

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Durrani Sharom / September 23 2025 1:24 pm

Bekas menteri ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli memberikan pandangannya mengenai pelaksanaan harga baru petrol RON 95 bersubsidi yang ditetapkan pada RM1.99 seliter bermula 30 September ini. Harga ini hanya terpakai kepada individu yang memiliki MyKad dan lesen memandu yang sah.

Berdasarkan kadar tukaran semasa RM4.20 bagi setiap satu dolar Amerika Syarikat dan harga minyak mentah sekitar AS$67 setong, Rafizi menganggarkan subsidi yang ditanggung kerajaan adalah sebanyak 60 sen bagi setiap liter RON 95 untuk mencapai harga runcit RM1.99 seliter.

Rafizi menyatakan bahawa keberkesanan pendekatan subsidi dua peringkat yang dipilih kerajaan – berbanding pemberian bantuan tunai langsung – bergantung kepada beberapa faktor penting. Beliau berpendapat bahawa mengekalkan subsidi kepada semua rakyat Malaysia tidak akan memberi impak besar terhadap pengurangan penggunaan bahan api secara keseluruhan. Malah, kerajaan dijangka perlu berbelanja lebih banyak untuk menurunkan harga petrol ke paras RM1.99 seliter seperti yang diumumkan.

Melalui perkiraan kasar, Rafizi menjangkakan perbelanjaan subsidi kerajaan akan kekal tinggi, iaitu sekitar RM10 bilion hingga RM15 bilion setahun bagi tahun 2025 dan 2026. Ini bermakna impak subsidi bersasar terhadap pengukuhan kedudukan fiskal negara mungkin tidak setinggi yang dijangkakan oleh penganalisis pasaran sebelum ini.

Menurut Rafizi lagi, kaedah baru ini tidak akan memberikan agihan bantuan yang adil. Golongan berpendapatan tinggi lazimnya memiliki lebih banyak kenderaan dalam satu isi rumah, di mana setiap dewasa mempunyai kenderaan dan lesen memandu sendiri. Keadaan ini menyebabkan mereka menikmati lebih banyak subsidi berbanding golongan berpendapatan rendah, sekali gus mencetuskan persoalan tentang keadilan agihan subsidi tersebut.

Beliau menyifatkan pendekatan ini bukanlah satu bentuk penyaluran semula subsidi secara bersasar, sebaliknya hanya bertindak sebagai mekanisme mengehadkan subsidi. Namun begitu, harga RON 95 yang lebih rendah dijangka memberi sedikit kelegaan kepada pengguna di kawasan luar bandar kerana ia boleh mengurangkan kos bahan api, dengan syarat corak penggunaan tidak berubah. Sebaliknya, pengguna di kawasan bandar yang lebih bergantung kepada petrol untuk berulang-alik dijangka menanggung beban kewangan tambahan.

Rafizi memberi contoh pasangan suami isteri dalam kategori M40 yang masing-masing memandu ke tempat kerja menggunakan kenderaan sendiri. Jika penggunaan petrol bulanan mereka melebihi 300 liter – iaitu kuota maksimum untuk harga subsidi RM1.99 seliter – mereka akan mengalami peningkatan perbelanjaan bulanan. Golongan berpendapatan tinggi di bandar turut terkesan, tetapi impaknya tidak setara dengan golongan M40 yang lebih terdedah kepada tekanan kos sara hidup.

Walaupun tujuan utama pelaksanaan subsidi bersasar ini adalah untuk mengurangkan ketirisan, Rafizi turut mengingatkan bahawa pendekatan ini mungkin membuka ruang kepada bentuk ketirisan baru. Sebagai contoh, individu yang tidak menggunakan sepenuhnya kuota 300 liter sebulan mungkin terdorong untuk menjual baki petrol kepada pihak lain. Risiko turut wujud dalam kalangan pemandu e-hailing yang layak menerima subsidi tanpa had; pembelian petrol dalam kuantiti besar oleh kumpulan ini mungkin disalahgunakan untuk dijual di pasaran gelap.

Perkara ini telah mendapat perhatian Kementerian Kewangan, di mana Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan bahawa kerajaan akan mengambil langkah bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak – seperti pemandu e-hailing yang memerlukan lebih 300 liter sebulan – akan diberikan kelonggaran tersebut.

Rafizi mengakui bahawa keputusan berkenaan kaedah pelaksanaan subsidi bersasar telah dibuat dan beliau yakin Kementerian Kewangan telah mengambil kira segala implikasi yang dibangkitkan. Namun, kesan sebenar terhadap kedudukan fiskal negara, objektif penyaluran subsidi serta risiko ketirisan hanya akan dapat dinilai dengan lebih jelas dalam tempoh enam hingga dua belas bulan akan datang.

