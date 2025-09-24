Kawasaki KLX 230 2025 – pengedar mula ambil tempahan, versi enduro dan supermoto, RM23k?

Kawasaki KLX 230 2025 – pengedar mula ambil tempahan, versi enduro dan supermoto, RM23k?

Sudah berada di pasaran negara jiran, Indonesia sejak tahun 2019, Kawasaki KLX 230 diketahui akan dilancarkan untuk pasaran Malaysia tidak lama lagi, tetapi masih belum ada perincian yang dikeluarkan secara rasmi oleh Kawasaki Malaysia.

Walaubagaimanapun, nampaknya sudah ada pengedar yang mula mengambil tempahan untuk motosikal serba guna ini, memberi gambaran pelancarannya betul-betul sudah hampir. Dalam iklan yang dinaikkan oleh pengedar rasmi Kawasaki dari Johor Bahru itu, dua versi diberitahu akan tiba, iaitu S (enduro) dan SM (supermoto).

Harga yang dinyatakan pula adalah RM23,000 tidak termasuk insurans, namun kami tidak dapat memastikan sama ada ia sama untuk kedua-dua versi atau berbeza. Buat masa sekarang, mereka sudah menerima tempahan dengan bayaran sebanyak RM500.

Semasa pertama kali muncul dalam pasaran, KLX 230 ini membawa pembaharuan yang menyeluruh termasuk di bahagian casis dan penampilan. Enjin juga adalah baru, iaitu unit satu silinder empat strok 233 cc, suntikan bahan api berkemampuan 18 PS pada 7,600 rpm serta 18 Nm tork pada 6,100 rpm.

Transmisi menggunakan unit enam kelajuan, sementara kelengkapan lain yang disediakan adalah termasuk fork USD di hadapan, meter jenis digital, lampu hadapan LED, brek cakera hadapan dan belakang serta tangki bahan api 7.6 liter.

Varian S menggunakan padanan rim 21 inci di hadapan dan 18 inci di belakang, sementara varian SM pula menggunakan kedua-duanya rim bersaiz 17 inci. Berat varian S berada pada 134 kg, sementara SM mencatat tambahan 2 kg lagi, menjadi 136 kg.

