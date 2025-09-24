Subsidi bersasar RON95 – lebih 99% pemandu guna tidak sampai 300 liter petrol dalam masa sebulan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Durrani Sharom / September 24 2025 2:21 pm

Bermula 30 September ini, harga petrol RON 95 bersubsidi akan ditetapkan pada RM1.99 seliter dengan had penggunaan sebanyak 300 liter sebulan bagi setiap kenderaan persendirian. Menurut Kementerian Kewangan, lebih 99% pemilik kenderaan persendirian di Malaysia menggunakan kurang daripada 300 liter petrol dalam sebulan, sekaligus menunjukkan majoriti rakyat tidak akan terkesan dengan had baru ini.

Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penetapan had 300 liter ini dibuat berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Menurut beliau, jika kerajaan meletakkan had hanya pada 140 liter sebulan, sebanyak 90% rakyat akan layak menikmati subsidi. Namun, kerajaan memilih untuk menetapkan had lebih tinggi supaya manfaat dapat dinikmati oleh hampir keseluruhan rakyat.

Data yang dikongsikan oleh kementerian menunjukkan bahawa 90% pengguna kenderaan di Malaysia menggunakan sehingga 140 liter petrol sebulan, manakala mereka dalam kelompok peratusan ke-95 menggunakan sehingga 180 liter. Bagi kumpulan dalam peratusan ke-99 pula, penggunaan bulanan direkodkan sehingga 300 liter – jumlah yang akhirnya dipilih sebagai kuota subsidi.

Sebagai gambaran, kuota 300 liter ini membolehkan pemanduan sejauh 203 km sehari bagi Proton Saga (yang menggunakan sekitar 6.7 liter bagi setiap 100 km), 340 km sehari bagi Perodua Axia (4.0 liter per 100 km) dan sejauh 670 km sehari untuk sebuah motosikal Yamaha 135LC.

Datuk Seri Amir Hamzah turut menjelaskan bahawa 300 liter petrol sebulan adalah mencukupi bagi kebanyakan penggunaan harian. Menurutnya, kuota tersebut mampu menampung perjalanan sekitar 170 km sehari. Contoh situasi yang diberi, seseorang yang tinggal di Seremban dan bekerja di Kuala Lumpur atau Putrajaya masih berada dalam anggaran penggunaan harian tersebut.

Walaubagaimanapun, pengguna yang bekerja dalam sektor seperti e-hailing tidak tertakluk kepada had 300 liter ini dan masih boleh mendapatkan petrol RON 95 pada harga RM1.99 seliter. Bagaimanapun, kerajaan akan melaksanakan langkah pengesahan bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak melebihi had ini akan mendapat pengecualian, sebagai usaha membendung penyalahgunaan subsidi.

