Xpeng, Charge+ lancar pengecas EV pantas di KL Eco City – hingga 350 kW DC, RM1/kWh, buka untuk semua

Xpeng dan Charge+ mengumumkan satu kerjasama strategik untuk membangunkan rangkaian pengecasan pantas rentas sempadan di Asia Tenggara, yang mampu menawarkan kuasa sehingga 480 kW untuk pengecasan DC. Empat lokasi pertama daripada sekurang-kurangnya 20 tapak yang dirancang kini telah beroperasi, iaitu terletak di Royal Square Novena dan Downtown East di Singapura, One Bangkok di Thailand serta KL Eco City di Malaysia.

Berdasarkan maklumat dalam aplikasi Charge+, tapak KL Eco City yang terletak di aras LL dilengkapi dengan enam pengecas – dua unit 350 kW DC, dua unit 250 kW DC dan dua lagi 200 kW DC. Semua pengecas ini boleh digunakan semua jenama kereta dan dikenakan kadar caj RM1 bagi setiap kWh. Pemilik kenderaan Xpeng bakal menikmati diskaun istimewa di semua pengecas Charge+ di Asia Tenggara selama tiga tahun, serta diskaun tambahan di pengecas pantas yang dibangunkan bersama oleh Xpeng dan Charge+.

Menurut Charge+, pemilik Xpeng tidak lama lagi akan dapat mengakses pengecas di Singapura, Malaysia dan Thailand secara terus melalui aplikasi Xpeng. Fungsi ini juga dijadualkan untuk disepadukan terus ke dalam paparan dalam kenderaan menjelang hujung tahun, termasuk fungsi mula dan henti pengecasan melalui aplikasi.

Melangkah ke hadapan, kedua-dua syarikat merancang untuk terus memperluas rangkaian pengecasan pantas ini di negara sedia ada dan juga ke Indonesia. Tapak pengecasan baru dijangka akan ditempatkan di lokasi strategik seperti kawasan komersial, pusat beli-belah dan hentian lebuh raya di seluruh rantau ini.

Charge+, yang berpusat di Singapura juga diberitahu sedang membina rangkaian pengecasan DC lebuh raya sepanjang 5,000 km merentasi Singapura, Malaysia, Thailand, Kemboja dan Vietnam. Ia merupakan infrastruktur pengecasan EV paling panjang di rantau Asia Tenggara setakat ini.

Langkah ini selari dengan pengumuman Xpeng pada bulan Mac lalu yang menyatakan hasrat untuk membina rangkaian pengecasan pantas DC di ASEAN bagi menyaingi rangkaian Supercharger Tesla. Xpeng memilih untuk bekerjasama dengan pengendali pengecas tempatan bagi mencapai matlamat ini.

Durrani Sharom

Mempunyai latar belakang yang pelbagai termasuk sebagai pengurus tapak, pemandu van/lori dan pelbagai lagi, Durrani akhirnya masuk ke dalam bidang penulisan automotif lapan tahun lalu. Apa sahaja yang beroda dan berenjin membuatkan beliau teruja dan beliau percaya 'mesin pengangkutan' ini sepatutnya adalah sesuatu yang mampu memberikan pengalaman menyeronokkan kepada penggunanya.

 
 

