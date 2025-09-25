Suzuki Access 125 2025 dilancar di Indonesia, RM7.7k

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Motosikal / by Durrani Sharom / September 25 2025 1:49 pm

Bersempena dengan acara Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 yang sedang berlangsung sekarang, Suzuki Indomobil Sales (SIS) melancarkan Access 125 untuk pasaran negara itu, yang dijual pada harga bermula 25.5 juta rupiah (sekitar RM7,700) untuk versi Standard.

Model ini dikuasakan oleh enjin satu silinder 124 cc dengan sistem sejukan udara dan SOHC, mampu menghasilkan kuasa sekitar 8.3 hp dan tork maksimum 10.2 Nm. Transmisi menggunakan unit CVT dan tangki bahan api yang disediakan berkapasiti 5.3 liter.

Walaupun tampil dengan gaya retro, skuter ini turut hadir dengan ciri moden seperti soket pengecas USB , sistem Suzuki Easy Start dan paparan meter gabungan analog-digital. Dari aspek praktikaliti, ia menyediakan ruang simpanan bawah tempat duduk berkapasiti 24.4 liter dan dua poket barangan di bahagian bawah pemegang.

Access 125 terletak di atas rim bersaiz kecil, iaitu 12 inci di hadapan dan 10 inci di belakang, yang kemudiannya dipegang masing-masing oleh fork teleskopik di hadapan dan satu penyerap hentak di belakang. Hanya brek hadapan yang menggunakan cakera, sementara brek belakang adalah unit dram. Membantu ciri keselamatannya adalah Combined Brake System (CBS).

Kelengkapan lain yang disediakan pada Access 125 adalah termasuk lampu hadapan dan belakang LED, lantai kaki luas, pemula enjin elektrik dan pemijak kaki, serta fungsi lampu tinggi dan lampu kecemasan. Berat skuter ini adalah 106 kg.

