JPJ eBid: VPW dan SB_K dibuka untuk bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 26 2025 9:50 am

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) mengumumkan bahawa siri nombor pendaftaran terkini dari WP Kuala Lumpur dan Sabah menanti untuk dibida menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Bagi yang memerlukannya untuk kenderaan baharu, antara pilihan yang ada ialah siri nombor pendaftaran terkini dari WP Kuala Lumpur, VPW telah dibuka bidaan sejak semalam, 25 September. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 29 September. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 30 September 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau sebaliknya) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Sabah, SB_K, bakal dibuka bidaan mulai 1 Oktober. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 5 Oktober, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 6 Oktober 2025.

Jadi, sekarang ini anda boleh menjimatkan masa dan wang ringgit dengan membida sendiri nombor pendaftaran yang anda hajati tanpa perlu menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner). Tak susah pun untuk membidanya dan anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk tujuan bidaan ini.

