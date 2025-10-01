Petronas Sprinta keluarkan helmet terhad 5,000 unit sempena ulang tahun, jualan mula malam ini, RM298

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / October 1 2025 7:03 pm

Petronas Sprinta, sempena ulang tahunnya yang ke-40 mengeluarkan helmet edisi terhad yang akan dijual kepada orang ramai bermula jam sembilan malam ini, melalui platform atas talian FT Garage.

Helmet ini dihasilkan dengan kerjasama pengeluar tempatan, ARC dan hanya akan dikeluarkan sebanyak 5,000 unit. Setiap pembelian, selain helmet itu sendiri, akan datang dengan kotak serta kain khas, dan sijil penghargaan daripada Petronas.

Menggunakan model ARC Ritz sebagai asas, helmet keluaran terhad Petronas Sprinta ini menampilkan rekaan yang dibuat oleh F-Design, iaitu pereka daripada FT Garage sendiri dan membawakan grafik antaranya peta dunia dan warna korporat Petronas.

Memberi lebih keterujaan, setiap pembeli helmet edisi terhad ini juga berpeluang untuk memenangi dua buah helmet Arai, yang mana salah satunya turut diberi konsep rekaan istimewa Petronas Sprinta. Pemenang akan dibuat melalui cabutan bertuah secara langsung dalam talian.

Helmet Petronas Sprinta 40th Anniversary x ARC ini dijual pada harga RM298 dan penghantaran akan dibuat kepada pembeli secara percuma selepas pembelian lengkap.

