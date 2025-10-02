APAD batalkan lesen pengendali syarikat lori yang sebabkan kemalangan maut di Plaza Tol Bukit Kajang

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / October 2 2025 4:05 pm

Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa pihaknya telahpun membatalkan lesen pengendali syarikat pemilik lori yang terlibat dalam kemalangan maut di Plaza Tol Bukit Kajang baru-baru ini.

Menurut kenyataan tersebut, hasil siasatan mendapati syarikat berkenaan telah gagal dalam memastikan pemasangan Sistem Kedudukan Sejagat (GPS) pada kenderaan perdagangan yang dilesenkan dan tidak mengutamakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain.

“Dengan terbatalnya Lesen Pengendali berkenaan, syarikat tersebut tidak dibenarkan untuk mengendali atau mengadakan sebarang perkhidmatan menggunakan mana-mana kenderaan yang telah dilesenkan di bawah Lesen Pengendali berkenaan.

“APAD bertegas tidak akan berkompromi terhadap mana-mana kesalahan pemanduan kenderaan pengangkutan awam darat secara berbahaya yang boleh mengakibatkan kemalangan dan mengancam keselamatan pengguna jalan raya,” tulis kenyataan yang dikeluarkan.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Polis Daerah Kajang sebelum ini, kejadian tersebut berlaku pada pagi 27 September di mana lori yang dipandu oleh warga tempatan berumur 42-tahun dalam perjalanan dari Semenyih ke Putrajaya melalui Lebuhraya Silk tersebut mengalami kegagalan sistem brek sebelum tiba di Plaza Tol Bukit Kajang.

Akibatnya lori berkenaan bukan sahaja merempuh bangunan plaza tol, malah turut melanggar sebuah kereta dan dua buah SUV, menyebabkan kematian seorang bayi berumur setahun serta kecederaan tujuh orang yang lain.

