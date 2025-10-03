Tayar klon di kesan dalam serbuan ‘Ops Grip’ SPRM – pemalsuan label pelekat & tarikh produksi juga ditemui

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / October 3 2025 10:30 am

Jika anda baru-baru ini ada terbeli tayar dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran, mungkin anda patut berhati-hati. Ini kerana dalam serbuan beberapa premis jualan tayar yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM) dalam ‘Ops Grip’ awal minggu ini, bukan sekadar tayar yang diseludup ditemui, malah ada sebahagian tayar yang dipercayai merupakan tayar tiruan.

Menurut laporan News Straits Times, pihak berkuasa telah menemui label-label pelekat yang belum dilekat pada tayar dalam sebuah gudang tayar yang diserbu tempoh hari. Dalam operasi tersebut, SPRM bersama beberapa penguatkuasa lain telah melakukan serbuan serentak di 23 lokasi yang terletak di Lembah Klang, Pulau Pinang dan Johor. Sejumlah 17,672 tayar telah dirampas dari beberapa lokasi, termasuk yang disimpan di dalam gudang dan kontena penyimpanan.

Pelekat-pelekat tersebut sepatutnya dilekatkan pada setiap unit tayar baharu dari kilang, dan ini mendorong SPRM untuk bertemu dengan pegawai kementerian pengangkutan dan kementerian perdagangan dalam negeri serta pemain industri bagi menentukan tahap keparahan masalah itu, memandangkan suruhanjaya berkenaan hanya mempunyai skop kuasa bagi kesalahan yang disyaki menyeludup tayar dan memalsukan dokumen import.

Sumber yang rapat dengan perkara ini memberitahu akhbar berkenaan bahawa satu perbincangan telah berlangsung pada pagi semalam bagi memastikan sejauh mana tayar sedemikian telah menyusup masuk ke pasaran Malaysia. “Agenda mesyuarat adalah untuk membincangkan langkah seterusnya yang perlu diambil selepas penemuan tayar yang disyaki klon serta tayar yang mungkin tidak disahkan oleh badan pentadbir,” kata sumber berkenaan.

Ia juga menyatakan bahawa ada kemungkinan sebahagian tayar-tayar yang lebih murah yang telah dirampas dalam serbuan tersebut langsung tidak menerima sebarang pensijilan. “Sesetengah tayar yang dirampas mungkin diberikan tanda E-Mark Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Jabatan Pengangkutan Amerika Syarikat semasa proses pembuatan tanpa memiliki pensijilan sebenar,” kata sumber itu.

Berikutan serbuan yang telah dibuat, SPRM turut meminta pemain industri untuk datang melihat kawasan yang telah diserbu supaya mereka lebih faham situasi isu tersebut dan mencari jalan penyelesaian secepat mungkin. Sekurang-kurangnya lapan pengeluar tayar utama antarabangsa dan tempatan telah membuat pemeriksaan di beberapa gudang simpanan tayar semalam.

Menerut laporan susulan yang dibuat oleh NST, antara syarikat tayar yang hadir membuat siasatan tersebut termasuk Michelin, Bridgestone, Toyo, Continental, Goodyear, Yokohama, Maxxis dan Pirelli. Syarikat-syarikat ini turut membawa pasukan teknikal untuk memeriksa pelbagai aspek pada produk keluaran masing-masing, khususnya bagi aspek ketulenan. Ada beberapa isu yang dikesan termasuk pemalsuan tarikh produksi tayar, penggunaan label-label pelekat palsu, dan juga tayar-tayar yang disyaki diseludup.

