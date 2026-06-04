Honda Malaysia anjur promosi Jun 2026 — diskaun hingga RM34k; terbesar HR-V RM13k, Civic RM12k

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / June 4 2026 1:25 pm

Sepanjang Jun 2026, Honda Malaysia kini memperkenalkan kempen ‘Experience More Hybrid Joy’ dalam usaha untuk terus memperluaskan penerimaan terhadap model kenderaan dengan ciri elektrifikasi keluaran jenama itu. Sekiranya anda berhasrat untuk mendapatkan sebuah Honda hibrid bulan ini, anda boleh menikmati ganjaran sehingga RM13,000.

Jumlah terbesar itu diberikan untuk HR-V 1.5L e:HEV RS, manakala bagi varian E dan V Turbo masing-masing ditawarkan dengan diskaun RM8,000 dan RM10,000. Varian S yang paling asas dengan enjin NA pula diberikan ganjaran berjumlah RM8,000.

Sementara itu, Civic 2.0L e:HEV RS menyaksikan jumlah ganjaran kedua tertinggi sebanyak RM12,000, dengan varian lain bagi sedan segmen C itu seperti E, V dan RS Turbo tersedia dengan harga diskaun sehingga RM10,000. Model yang mendapat jumlah ganjaran ketiga tertinggi ialah WR-V, dengan ganjaran sebanyak RM11,000, dan sah untuk keempat-empat variannya.

Selebihnya, varian hibrid (1.5L e:HEV RS) bagi kedua-dua sedan dan City hatchback menikmati diskaun sebanyak RM10,000. Versi bukan hibrid bagi City sedan juga didatangkan dengan ganjaran berjumlah RM10,000, kecuali varian 1.5L S yang paling asas, yang diberikan diskaun RM8,000.

Bagi varian bukan hibrid City hatchback, ia hadir dengan ganjaran RM8,000. Pelanggan yang berminat dengan CR-V pula boleh mendapatkan SUV tersebut dengan diskaun sebanyak RM9,000, termasuk varian 2.0L e:HEV RS yang paling tinggi. Sekiranya anda lebih suka model elektrik sepenuhnya, e:N1 (stok 2025) masih ditawarkan dengan diskaun RM34,000. Promosi ini terpakai untuk kenderaan yang didaftarkan antara 1-30 Jun 2026.

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