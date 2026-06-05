JPJ eBid: Siri MEG dan BSX dibuka untuk bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / June 5 2026 6:31 am

Bagi yang sedang mencari nombor pendaftaran bagi kenderaan, ini ada siri terkini dari Melaka dan Selangor yang dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), siri nombor pendaftaran terkini dari Melaka, MEG dibuka bidaan sejak 4 Jun. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 8 Jun. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 9 Jun 2026. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Selangor, BSX pula akan dibuka bidaan bermula 7 Jun 2026. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 11 Jun, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 12 Jun 2026.

Memandangkan kini banyak urusan yang boleh dibuat secara dalam talian, jadi kalau nak dapatkan nombor pendaftaran kenderaan terkini, anda boleh lakukan sendiri tanpa menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner), malah boleh menjimatkan kos serta masa. Anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk membida nombor pendaftaran kenderaan yang diingini.

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