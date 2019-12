Selepas dua bulan “Win the Icon” berlangsung, Volkswagen Malaysia telah mengumumkan pemenang utama bagi peraduan terbabit. Muhamad Rizal Sadiman, 28 tahun, yang bertugas sebagai guru sekolah menengah di Perak, berjaya membawa pulang hadiah utama yang berupa seunit Volkswagen Beetle 1.2 TSI.

Next Post: 2020 Nissan Leaf gets updated ProPilot in Japan