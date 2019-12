In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 20 December 2019 10:12 am / 0 comments

Pada akhir Ogos lalu, Kementerian Kerja Raya menyuarakan sokongan terhadap cadangan untuk menghadkan penunggang motosikal kepada lorong paling kiri atau lorong perlahan sahaja ketika berada di atas jalan raya dan juga lebuhraya negara ini – terutama ketika waktu puncak. Ia adalah sebagai langkah untuk mengurangkan jumlah kecederaan dan kematian penunggang motosikal di jalan raya.

Sebulan yang berikutnya, seorang aktivis keselamatan jalanraya, Shahrim Tamrin, mengusulkan agar motosikal kapcai atau yang berkapasiti di bawah 250 cc diharamkan dari jalanraya di Malaysia. Dan kami menganggap cadangan ini agak ‘tidak masuk dek akal’ kerana berjuta-juta individu di Malaysia ini memiliki kapcai, malah ramai yang menjadikan kenderaan dua roda ini sebagai pengangkutan utama terutamanya untuk ke tempat kerja.

Malah sebelum ini, The Safety First Group iaitu kumpulan prokeselamatan jalan raya, menggesa kerajaan untuk menguatkuasakan had laju 70 km/j untuk motosikal kapcai selain meminta lebih banyak laluan khas motosikal dibina bagi mengurangkan kemalangan jalan raya membabitkan golongan itu.

Walau bagaimana pun, sehingga kini, kementerian yang bertanggungjawab iaitu Kementerian Pengangkutan, masih belum memuktamadkan sebarang keputusan mengenainya. Menurut menterinya, Anthony Loke, cadangan mengehadkan kelajuan kapcai kepada 70 km/j memerlukan kajian lebih teliti tentang implikasi pelaksanaannya kerana ia melibatkan kira-kira 10 juta pemilik motosikal berdaftar di negara ini.

Ujarnya, selain melibatkan isu keselamatan, kerelevanan cadangan itu juga perlu dilihat daripada pelbagai sudut dan sejauh mana ia dapat dilaksanakan.

“Kita tahu ada cadangan untuk mengehadkan (kelajuan) kapcai, tetapi dalam keadaan di Malaysia, ia melibatkan ramai pemilik kapcai di negara ini. Mungkin dalam lingkungan 10 juta (pemilik) motosikal …jadi ini merupakan satu keputusan yang akan beri kesan yang sangat besar, saya bukan menolak cadangan itu tetapi daripada segi ‘practicality’ untuk melaksanakan cadangan itu perlu dilihat daripada pelbagai sudut,” katanya kepada Bernama.

Mengenai cadangan supaya mewujudkan laluan khas penunggang motosikal di sebelah kiri jalan raya, Loke menjelaskan, ia akan dikemukakan kepada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi untuk dijadikan sebahagian daripada Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12).

“Cadangan itu merupakan konsep yang baik, bagaimanapun pelaksanaannya memerlukan perbelanjaan yang besar seperti membina struktur jalan dan sebagainya. Kita berharap dapat membina laluan khas motosikal ini dan juga menyediakan rekaan lebuh raya (yang sesuai) pada masa hadapan dengan mengambil kira perkara itu,” katanya.