In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 6 January 2020 2:43 pm / 0 comments

Dua lagi video teaser dikeluarkan oleh Perodua untuk model baru Bezza facelift 2020. Kali ini ia juga menampilkan seorang lagi pemain boleh sepak kebangsaan iaitu Zaquan Adha, sementara yang pertama menampilkan Safee Sali.

Video pertama yang menampilkan Zaquan menggunakan kata tarikan ‘Now is the time to go further‘ yang bermaksud ‘sekarang adalah masa untuk pergi lebih ke hadapan’. Kereta tersebut bergerak dalam gelap tetapi anda boleh nampak lampu utama jenis LED serta sedikit mukanya. Turut diberitahu adalah Bezza baru ini mampu mencatat penggunaan bahan api hingga 22 km/l.

Untuk model ini, kami menjangkakan bahagian enjin tidak diubah dan masih menggunakan unit tiga silinder 1.0L 67 hp/91 Nm serta empat silinder 1.3L 94 hp/121 Nm tork. Enjin 1.0L boleh didapati dengan transmisi manual lima kelajuan atau auto empat kelajuan, sementara model 1.3L pula cuma datang dengan transmisi automatik. Enjin ini juga dipasang dengan sistem start/stop Eco Idle yang menyumbang kepada penggunaan bahan api lebih baik.

Satu lagi video yang menampilkan Zaquan juga menggunakan konsep kereta tersebut bergerak dalam gelap, tetapi menampakkan pula lampu LED belakangnya. Pesaing utama Bezza tidak mempunyai lampu depan dan belakang LED, dan nampaknya Perodua mahu menekankan ciri tersebut. Lampu depan LED adalah ciri baru pada Bezza facelift dan ia diberikan untuk semua varian.

Turut dinyatakan dalam video ini adalah sistem bantuan pemandu Advanced Safety Assist (ASA) 2.0, yang diberikan kepada varian AV paling tinggi, yang termasuk ciri Pedestrian Detection (sehingga 50 km/j), Pre-Collision Warning (sehingga 100 km/j), Pre-Collision Braking (sehingga 80 km/j), Front Departure Alert dan Pedal Misoperation Control.

Pakej ASA pertama kali digunakan oleh Perodua pada Myvi dan kemudiannya diikuti oleh Aruz (varian 2.0) dan Axia facelift. Selain daripada ASA, ABS dan EBD diberikan terus pada Bezza facelift ini sementara VSC pula datang pada model 1.3L.

Menerusi video pertama yang menampilkan Safee, Bezza 2020 boleh dilihat mengalami perubahan ketara pada bahagian muka – menampilkan lampu hadapan yang lebih nipis dan tajam, bersama bampar hadapan baharu dengan perumah lampu kabus/kemasan liang udara sisi yang direka lebih bersegi dan agresif.

Rekaan lampu belakang masih lagi nampak sama, tetapi bampar pada bahagian ini kelihatan lebih ‘sibuk’ dengan penggunaan kemasan untuk reflektor yang besar dan nampak seperti liang udara palsu seakan pada Axia facelift dan Myvi, serta kemasan seakan diffuser juga jauh lebih besar dari sebelum ini.

Pada bahagian sisi, dapat dilihat kemasan skirt sisi juga berubah bentuk, dan ia kini diberikan set rim aloi dua-tona dengan rekaan baharu. Untuk keseluruhan, Perodua mungkin mahukan Bezza facelift ini kelihatan lebih hampir dengan model sedan konsep Perodua yang muncul pada tahun 2010.

Pada bahagian dalam, bentuk keseluruhan papan pemuka masih sama, tetapi diberikan kemasan baru berwarna perak berhampiran skrin sesentuh 2-DIN untuk varian AV (dengan kamera undur). Kemasan sama turut digunakan di sekeliling corong pendingin hawa. Perkara lain yang diberitahu oleh Perodua adalah panel meter diberikan pencahayaan putih yang lebih jelas.

Varian 1.3L (X dan AV) juga akan hadir dengan pelbagai ciri premium lain antaranya sistem kunci pintar bersama butang penghidup enjin, pengesan jarak hadapan, gril dengan kemasan krom dan juga rim aloi bersaiz 15-inci. Pengesan undur diberikan untuk semua varian sementara varian AV kemudiannya ditambah dengan cermin sisi boleh lipat berkuasa dan kamera belakang.

Bezza 2020 akan ditawarkan dengan enam warna – Ivory White, Glittering Silver, Ocean Blue dan Sugar Brown sedia ada, bersama dua warna baharu iaitu Garnet Red (untuk varian 1.3L sahaja) dan Granite Grey. Harganya adalah RM34,580 untuk Bezza 1.0 GX Manual , RM36,580 untuk Bezza 1.0 GX Automatik, RM43,980 untuk Bezza 1.3 X Automatik dan RM49,980 untuk model tertinggi Bezza 1.3 AV. Harga ini tidak termasuk insurans, bersama jaminan lima tahun/150,000 km.