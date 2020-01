In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 7 January 2020 1:45 pm / 0 comments

Bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan di lebuhraya kendaliannya, sekali lagi PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah berkolaborasi dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk membuka Stesen JPJ. Ini merupakan stesen penguatkuasaan JPJ yang ketiga di lebuhraya PLUS, dengan yang terbaharu di Kawasan Rehat dan Rawat (R&R) Pagoh (Arah Selatan) di KM135.5 di Lebuhraya Utara-Selatan.

Stesen JPJ pertama yang seumpama ini telah dibuka di R&R Dengkil (Arah Selatan) di Lebuhraya ELITE pada Februari 2018, manakala stesen kedua di R&R Gunung Semanggol (Arah Selatan) pada Januari 2019.

Perasmian stesen ketiga ini tersebut telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah JPJ, Dato’ Sri Shaharuddin Khalid dan disaksikan oleh Pengarah Urusan PLUS, Datuk Azman Ismail, Ketua Pegawai Operasi PLUS, Zakaria Ahmad Zabidi, Pengarah Wilayah Selatan Lembaga Lebuhraya Malaysia, Mohd Shahrir Amin Ahmad serta pegawai-pegawai kanan JPJ.

Menurut Pengarah Urusan PLUS, Datuk Azman Ismail, “PLUS sentiasa mencari pelbagai pendekatan untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan di semua lebuh raya kendalian kami agar pelanggan dapat terus menikmati perkhidmatan lebuh raya yang selamat dan selesa.

“Pada masa sama, kehadiran anggota JPJ yang mengadakan penguatkuasaan undang-undang di lebuh raya kami amat penting terutamanya dalam menangani isu-isu berkenaan kenderaan berat seperti penggunaan tayar celup yang tidak berkualiti, membawa muatan berlebihan dan lain-lain adalah amat kritikal.”

Sejak tahun 2017, JPJ serta agensi penguatkuasa yang lain telah melaksanakan lebih kurang 155 Ops Halangan bagi menangani isu halangan di lebuhraya dan membantu para pengguna menikmati perjalanan yang selamat.

Malah menurut Azman lagi, pihaknya akan terus bersama-sama JPJ untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada para pengguna lebuhraya melalui pelbagai inisiatif termasuklah penguatkuasaan, pemantauan, advokasi keselamatan malahan bantuan kecemasan.