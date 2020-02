In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 20 February 2020 10:33 am / 0 comments

Go Auto Sales Sdn Bhd telah mempamerkan seunit Toyota Corolla Altis yang bakal menjadi kenderaan peronda (MPV) Polis Diraja Malaysia (PDRM) baharu kepada Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad di Pejabat Perdana Menteri, Putrajaya, semalam.

Sebelum ini, Go Auto telah menerima surat niat dari Kementerian Dalam Negeri (KDN) bagi membekalkan 425 unit MPV kepada PDRM bagi menggantikan Proton Wira dan Waja yang sudah berusia secara berperingkat. Setiap unit MPV akan dipakejkan bersama servis percuma selama lima tahun.

Ia turut dilengkapkan dengan aksesori tambahan khas seperti Sistem Bunyi Lampu Bersepadu (Intergrated Light Sound System) dan Sistem Pengurusan Flit (Fleet Management System), termasuk dilengkapi alat komunikasi radio berfrekuensi tinggi.

Menurut Pengarah Eksekutif Go Auto Group, Dato’ SM Azli SM Nasimuddin, “Persiapan unit prototaip MPV ini merupakan satu usaha Go Auto sebagai langkah awal untuk mendapat kelulusan segera dan seterusnya menyempurnakan penghantaran kesemua 425 unit MPV. Go Auto mensasarkan 100 unit pertama akan dapat digunakan oleh PDRM menjelang APEC 2020.

“Syarikat menjangkakan 100 unit pertama akan dihantar kepada PDRM dalam jangka masa kurang dua bulan, manakala baki 325 unit akan menyusul dua bulan kemudian. Ketika ini pihak Go Auto sedang menunggu keputusan terakhir dari Kementerian Kewangan bagi pembekalan tersebut”.

Tambahnya lagi, ini merupakan tender kedua diperoleh Go Auto yang sebelum ini sudah berjaya menghantar 200 unit kenderaan pacuan empat roda pada tahun lalu dan penghantaran dilakukan lebih awal dari jadual.

“Go Auto terlibat secara aktif dalam tender terbuka kerajaan dan swasta ketika ini kerana ia merupakan sebahagian cabang perniagaan (business diversification) dan fokus utama kepada ‘Special Vehicle’. Saingan dalam industri automotif masa kini memerlukan Go Auto bergerak lebih agresif dan kreatif supaya kekal berdaya saing di pasaran,” katanya lagi.