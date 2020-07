Model 03+ ini tidak sama dengan model sedan 03 biasa yang didedahkan buat pertama kali pada tahun 2018 . Ia adalah versi prestasi tinggi sebenar dari Lynk & Co, dan menjadi asas kepada jentera lumba sebenar WTCR yang dihasilkan Lynk & Co Cyan Racing.

Gambar-gambar yang anda lihat ini adalah gambar sebenar dan bukan imej yang telah di manipulasi – ya, Lynk & Co 03+ ini memang di bawa ke Malaysia untuk sesi penggambaran. Malah kami juga sempat untuk melihatnya depan mata dan duduk di dalam kabin kereta ini ketika ia di bawa ke litar antarabangsa Sepang akhir tahun lalu ketika pusingan akhir perlumbaan World Touring Car Cup (WTCR) 2019, di mana Lynk & Co Cyan Racing mengesahkan gelaran juara dunia mereka dalam kategori pasukan .

Related Cars for Sale on

Next Post: Mitsubishi Motors Malaysia and NIOSH to develop safety and defensive driving training programmes