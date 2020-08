In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 5 August 2020 11:10 am / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengumumkan bahawa kadar penggunaan teknologi RFID di sembilan plaza tol di bahagian utara yang dilaksanakan sejak 22 Julai telah mencecah 10%. Ini menyaksikan semakin ramai rakyat Kedah dan Pulau Pinang beralih kepada pembayaran tol tanpa sentuh dan tanpa tunai tersebut.

Sembilan buah plaza tol Sistem Tertutup tersebut melibatkan plaza tol Hutan Kampung, Alor Setar Utara, Alor Setar Selatan, Pendang, Gurun, Sungai Petani Utara, Sungai Petani Selatan, Bertam dan Sungai Dua.

Selaras dengan hasrat Kerajaan ke arah pelaksanaan sistem Aliran Bebas Pelbagai Lorong (MLFF) untuk perjalanan di lebuhraya yang lebih lancar, terutamanya di plaza tol, ujian perintis awam yang disokong oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia tersebut telah menyaksikan kadar penggunaan RFID meningkat daripada 2.3% sehingga mencecah 10% sejak ia dilaksanakan dua minggu lalu.

“Kadar peningkatan yang baik dalam tempoh singkat 14 hari adalah amat positif. Saya percaya ia akan terus meningkat apabila semakin ramai melihat faedah-faedah yang diperolehi daripada sistem pembayaran baharu ini. Paling ketara adalah ia dapat memastikan penjarakan fizikal dapat dilaksanakan berbanding pembayaran menggunakan kad yang sedia ada.

“Apabila ia dihubungkan dengan eWallet pelanggan, ia mengurangkan risiko pelanggan tersangkut di lorong tol akibat baki kurang di mana pelanggan perlu menambah nilai secara fizikal dan terdedah kepada penyebaran Covid-19,” jelas Pengarah Urusan PLUS, Datuk Azman Ismail.

PLUS juga sedar sokongan terhadap teknologi RFID memerlukan orang ramai terlebih dahulu memahami langkah-langkah yang perlu diambil sebelum mereka menggunakan sistem RFID yang bertepatan dengan norma baharu.

Pelaksanaan pembayaran tol menggunakan RFID di lebuhraya PLUS dilakukan secara berperingkat bermula pada 1 Januari 2020 di 10 buah plaza tol Sistem Terbuka iaitu Plaza Tol Jitra dan Kempas (Lebuhraya Utara-Selatan), Lunas dan Kubang Semang (Lebuhraya Butterworth-Kulim), Jambatan Pulau Pinang, Mambau dan Lukut (Lebuhraya Seremban-Port Dickson) serta Perling, Lima Kedai dan Tanjung Kupang (Lebuh raya Linkedua).

Pada ketika ini semua transaksi tol menggunakan kad Touch ‘n Go dan SmartTAG masih lagi diterima di semua plaza tol PLUS. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa buah lorong SmartTAG di beberapa plaza tol kecil dengan jumlah lorong yang terhad telah digantikan dengan lorong khas RFID. Walau bagaimanapun, kad Touch ‘n Go masih boleh digunakan di lorong Touch ‘n Go yang biasa. Pendekatan yang sama akan digunakan apabila RFID diperluaskan ke seluruh negara selepas ini.

Untuk pembayaran tol, PLUS juga mengingatkan bahawa tag pelekat RFID perlu dipasangkan pada kenderaan. Pelekat tag RFID yang gagal dipasang pada kenderaan boleh menyebabkannya dibatalkan dan disenarai hitam.