In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 21 July 2020 8:42 am / 0 comments

Mulai esok, 22 Julai 2020, pengguna kenderaan penumpang persendirian di utara iaitu di sekitar Kedah serta Pulau Pinang di antara Hutan Kampung sehingga Sungai Dua berpeluang menikmati perjalanan yang lebih lancar apabila sembilan buah plaza tol di laluan terbabit menyediakan laluan khas RFID di plaza tol masuk dan keluar.

Pengarah Urusan PLUS Datuk Azman Ismail berkata pengguna yang melanggan RFID akan dapat menikmati perjalanan lebih lancar menerusi lorong khas RFID di Plaza Tol Sungai Dua, Bertam, Sungai Petani Selatan, Sungai Petani Utara, Gurun, Pendang, Alor Setar Selatan, Alor Setar Utara dan Hutan Kampung.

“Pelanggan kami di Utara bakal menikmati pengalaman menggunakan sistem transaksi tol RFID yang lebih mudah, cepat dan selamat. Ia adalah selaras dengan hasrat Kerajaan untuk melaksanakan sistem tol Aliran Bebas Pelbagai Lorong (MLFF) di mana pelaksanaan RFID adalah langkah awal ke arah matlamat tersebut. Teknologi RFID membolehkan transaksi tol dilakukan secara lebih pantas dan seterusnya mengurangkan kesesakan di lorong tol. Ini adalah matlamat utama PLUS,” jelas Azman.

Pada 1 Januari lalu, RFID telah diperkenalkan di 10 buah plaza tol Sistem Terbuka (pembayaran tol berdasarkan jenis kenderaan dan dikenakan setiap kali kenderaan melalui plaza tol) iaitu di Plaza Tol Jitra, Lunas, Kubang Semang, Jambatan Pulau Pinang, Mambau, Lukut, Kempas, Perling, Lima Kedai dan Tanjung Kupang.

Walau bagaimanapun, perancangan PLUS untuk memperkenalkannya di 84 plaza tol Sistem Tertutup (kadar tol berdasarkan jarak perjalanan serta jenis kenderaan dan pembayaran tol hanya dibuat di plaza tol keluar dari lebuhraya) bermula 1 April lalu terpaksa ditunda ekoran pandemik Covid-19 di mana Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dikuatkuasakan oleh Kerajaan. Namun begitu, sejak fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP), PLUS telah mula mengadakan pelbagai persediaan untuk melaksanakan RFID.

“Lebih-lebih lagi, transaksi tol melalui sistem RFID tanpa sentuh yang tidak melibatkan pertukaran dan transaksi wang tunai secara fizikal berupaya mengurangkan risiko jangkitan Covid-19. Dihubungkan terus kepada e-wallet sebagai sumber dana, RFID berupaya mengurangkan kejadian baki kurang yang menyumbang kepada kelewatan dan gangguan perjalanan di lorong tol.

“Dengan menambah nilai e-wallet secara online pada bila-bila masa, pelanggan boleh memainkan peranan mengurangkan interaksi fizikal di plaza tol (akibat baki kurang) dan seterusnya mengurangkan risiko penularan Covid-19,” jelasnya.

PLUS telah menawarkan Tag RFID percuma (selagi stok masih ada) di pusat-pusat pemasangan RFID yang terpilih di Pulau Pinang dan Kedah sahaja (seperti senarai di atas) serentak dengan kempen #JomRFID bersempena dengan pelaksanaan Ujian Awam RFID di laluan Hutan Kampung-Sungai Dua.

“Kami optimis, dengan penerimaan baik daripada pengguna di Pulau Pinang, pelanggan kami di Kedah akan turut berminat untuk mendaftar bagi mendapatkan RFID terutamanya apabila Touch ‘n Go Sdn Bhd (Touch ‘n Go, penyedia perkhidmatan RFID) bersetuju untuk memberikan 1,500 tag RFID secara percuma sepanjang tempoh promosi. Bagi membolehkan ini dilaksanakan, beberapa pusat pemasangan RFID di Utara turut ditambah,” kata Azman.

Bagi mendapatkan tag RFID percuma ini, pelanggan perlu mendaftarkan diri sebagai ahli PLUSMiles dan melayari https://jomrfid.plusmiles.com.my untuk menerima kod baucar pemasangan percuma (stok adalah terhad). Walau bagaimanapun, sekiranya tag RFID percuma sebanyak 1,500 tersebut telah habis, 15,000 pelanggan akan menerima 500 mata ganjaran PLUSMiles apabila mendapatkan tag RFID dengan harga RM35 setiap unit di pusat-pusat pemasangan RFID yang terpilih.

PLUS dan Touch ‘n Go juga akan menambah jumlah pusat pemasangan RFID sementara di sepanjang lebuhraya PLUS terutamanya di R&R Gurun (kedua-dua arah) serta di lain-lain lokasi utama tidak lama lagi. Dengan memasang tag RFID di pusat-pusat pemasangan ini, ia membolehkannya diuji sebelum ia digunakan di lebuhraya untuk transaksi tol.

Pelanggan juga boleh merujuk senarai penuh pusat pemasangan RFID di pautan https://mx.touchngo.com.my/fitment-centres. Walau pun pelanggan digalakkan untuk beralih kepada sistem transaksi tol RFID untuk menikmati perjalanan yang lebih selesa, transaksi tol menggunakan kad Touch ‘n Go atau SmartTAG masih lagi dikendalikan sehingga satu tempoh yang ditetapkan kelak.

Senarai pusat fitmen RFID di utara: