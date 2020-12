Menurut sebuah laporan oleh Best Car Web dari Jepun, model generasi baru Mazda CX-5 mungkin akan beralih kepada platform pacuan roda belakang dan memanfaatkan enjin enam-silinder. Langkah itu adalah strategi syarikat untuk menembusi pasaran lebih premium, yang dipelopori oleh Mercedes-Benz, BMW dan Audi.

