Geely Xingyue L flagship diperkenalkan di China — 2.0T, autonomous Tahap 2 dan 5G untuk parkir sendiri! In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Hazril Hafiz / 19 April 2021 6:34 pm / 0 comments Geely Auto telah perkenalkan SUV premium flagship Xingyue L secara rasmi di Auto Shanghai 2021. Seperti dilaporkan sebelum ini, ia menggunakan asas Compact Modular Architecture Geely Volvo, dan SUV lima-tempat duduk ini menjadi taruhan SUV paling tinggi buat pengeluarnya. Menjadi nadi model ini ialah enjin 2.0 liter turbocas empat-silinder yang dibangunkan bersama Volvo. Dua talaan disediakan; satu dengan output 238 PS dan 380 Nm tork dan digandingkan dnegan transmisi automatik lapan-kelajuan Aisin. Ia juga lengkap dengan sistem pacuan empat-roda generasi keenam dari BorgWarner, dengan agihan tork 50:50. Ada lima mod pemanduan disediakan — Eco, Normal, Sport, Snow dan Offroad. 0-100 km/j dicapai dalam masa 7.7 saat. Satu lagi ialah versi yang menghasilkan 218 PS dan 325 Nm. Ini dipadankan dengan transmisi klac basah berkembar tujuh-kelajuan yang dibangunkan sendiri dengan kuasa disalurkan ke roda depan. 0-100 km/j versi ini boleh dicapai dalam masa 7.9 saat. Dari sudut reka bentuk, Xingyue L mempertemukan pendekataan rekaan Timur dan Barat — dan melakukannya dengan agak baik, seperti apa yang dapat kita lihat kini. Garis-garis yang digunakan jelas dan bersih, dengan pandangan utama diraih oleh gril luasnya, lampu utama yang tirus dengan 126 LED berasingan yang boleh dikawal, kemasan krom seadanya serta lampu belakang LED dot-matrix yang mengandungi 176 modul LED. Di dalam, antara yang menarik perhatian ialah skrin infotainmen yang kelihatan mengalir, bersama kluster instrumen digital yang mengisi sebahagian besar kelebaran papan pemuka. Selain itu, ia dirangkai bersama sistem bunyi Bose dengan 10-pembesar suara dan pendekatan kedap bunyi dua lapisan. Rang dengan dua tona warna adalah standard, menggabungkan elemen hitam dengan warna gangsa klasik kehijauan. Material suede kustom juga digunakan di beberapa bahagian kabin, lengkap dengan sulaman ilham dari simpulan klasik China. Sistem pencahayaan kabin dengan 72 warna LED juga standard, dan boleh diubah mengikut mood dan suasana. Apa yang lebih menarik ialah kelengkapan keselamatannya. Menurut Geely, model ini boleh melangkaui pemanduan autonomous Tahap 2 dengan adanya sistem valet tanpa kendalian manusia. Ini dicapai dengan sistem yang memanfaatkan teknologi 5G yang membolehkan SUV ini pusing sendiri dalam kawasan berkeluasan 200 meter. Melalui gabungan input dari 12 radar ultrasonic, radar gelombang 5 mm, empat kamera sekeliling berdefinisi tinggi, satu kamera monukular, satu dashcam, satu kamera dalaman dan dua dozen sensor persekitaran, driver boleh keluar dari kenderaan dan mengawal SUV ini untuk mencari ruang dan masuk parkir sendiri. Hal sebaliknya juga boleh dilakukan — pemandu boleh “memanggil” SUV ini untuk datang dan menjemput, selagi jaraknya tidak lebih dari 200 meter. Lain-lain kelengkapan termasuk kemaskini perisian cara langsung, yang membolehkan semua fungsi maju seperti sistem bantuan pemandu, infotainmen, kuasa, casis, pemanduan autonomous, sambungan dan banyak lagi dinaiktaraf dari semasa ke semasa.





Berkecimpung di dalam media automotif tempatan sejak 10 tahun lalu, Hafiz mengimpikan sebuah Malaysia dengan jaringan sistem pengangkutan awam yang lebih cekap dan menyeluruh. Tugas terakhirnya sebelum menyertai laman web ini ialah sebagai editor sisipan automotif sebuah akhbar arus perdana.

