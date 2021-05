PLUS memaklumkan kerja-kerja sanitasi lokasi berkenaan telah selesai. “PLUS juga akan bekerja sama dengan pihak berkuasa untuk memastikan semua premis di sepanjang lebuhraya tidak lagi disenaraikan dalam HIDE. Keselamatan dan keselesaan pengguna adalah keutamaan kami,” jelas pengendali konsesi lebuhraya itu, mengingatkan orang-ramai supaya menjaga SOP.

Restoran Jejantas Sungai Buloh menjadi antara lokasi yang tersenarai dalam Hotspots Identification for Dynamic Engagement (HIDE) dan terpaksa ditutup untuk kerja-kerja sanitasi sebelum ini. Namun, ia kembali dibuka hari ini — pada haria terakhir Ramadan — untuk memudahkan pengguna lebuhraya mendapatkan makanan; tetapi masih tiada perkhidmatan “dine-in”.

