12 May 2021

Mercedes-Benz kini sedang giat memperkenalkan model-model elektrik untuk setiap segmennya iaitu siri EQ yang terdiri dari EQA, EQB, EQC, EQS dan EQV. Walau bagaimanapun, jenama automotif premium dari Jerman berkenaan menjelaskan mereka akan terus menghasilkan kereta dengan enjin pembakaran dalaman selagi ia masih mempunyai permintaan dalam pasaran.

Perkara ini didedahkan CEO Daimler, Ola Källenius ketika acara tahunan Future of the Car Summit anjuran Financial Times, enjin pembakaran dalaman masih mempunyai tempat untuk masa hadapan Mercedes-Benz (buat masa sekarang), dan syarikatnya bersedia untuk melakukan peralihan sepenuhnya kepada teknologi elektrik bila tiba masa yang sesuai.

“Dalam perjalanan ke emisi-sifar, kami akan tiba ke titik perubahan, di mana pemanduan elektrik menjadi pemanduan yang dominan, dan ketika itu anda akan kehilangan skala terhadap enjin pembakaran dalaman,” kata Källenius.

Seperti yang dilaporkan oleh Autocar, Mercedes-Benz mungkin akan terus membangunkan enjin-enjin sedia ada untuk memenuhi piawaian undang-undang baharu Euro 7 yang digandingkan dengan elektrifikasi, berbanding melabur untuk menghasilkan barisan enjin petrol dan diesel baharu.

Tidak seperti jenama lain seperti Volvo dan juga Volkswagen, Mercedes-Benz tidak menetapkan bila mereka akan beralih sepenuhnya kepada kuasa elektrik, tetapi mempunyai sasaran untuk menghasilkan lebih 45 model elektrifikasi menjelang 2030.

“Ini sebab mengapa kami tidak merancang untuk menetapkan satu titik [untuk peralihan penuh kepada elektrifikasi], tetapi apabila teknologi baru mengambil alih, anda akan tiba pada titik pada lengkung-S di mana pertumbuhan eksponen menjadi sangat cepat secara semula jadi,” jelas Källenius.

“Apabila tiba pada titik berkenaan, kami akan bersedia, dan kami tidak teragak-agak dengan sebab-sebab nostalgik untuk beralih 100% kepada teknologi baharu,” tambahnya lagi.

Sebelum ini Daimler telah pun bersetuju untuk bekerjasama dengan Geely bagi membangunkan dan memproduksi enjin pembakaran dalam, sebagai sebahagian dari kerjasama antara kedua-dua pihak, jenama Smart Mercedes-Benz juga terlibat dalam kerjasama, dengan produk yang dirancang untuk pasaran global.

“Dengan Geely, kami mempunyai kerjasama yang sangat baik. Projek-projek yang kami buat mempunyai rasional yang jelas: menang-menang. Jika kedua-dua pihak dapat menang dalam ekonomi, masa dan asas teknikal, kami akan lakukan,” kata Källenius.

“Kesan berskala dengan melakukannya bersama adalah lebih bijak dari melakukannya sendiri, terutamanya dalam dekad transformasi apabila sebahagian dari jumlah telah beralih kepada elektrifikasi sahaja,” tambahnya lagi.