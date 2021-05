In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 25 May 2021 6:50 pm / 0 comments

Ford Ranger Raptor Special Edition telah pun dilancarkan di pasaran Eropah, malah ia akan diproduksi dalam unit yang terhad untuk memastikan eksklusivitinya dan jumlahnya akan diumumkan kelak.

Ciri yang paling menyerlah pada trak pikap ini ialah jaluran merah dan hitam matte yang digunakan pada bahagian bonet, bumbung, sisi bawah badan, wing belakang dan tailgate. Manakala cangkuk tunda di hadapan dengan kemasan merah, sementara gerbang roda, bampar hadapan dan belakang, pemegang pintu dan gril Ford pula dengan kemasan hitam matte. Trak pikap ini juga ditawarkan dengan warna kemasan Performance Blue, Conquer Grey dan Frozen White.

Di dalamnya, Ranger Raptor ini juga diberikan jahitan merah pada roda stereng, panel instrumen dan door card. Malahan ia juga didatangkan dengan panel instrumen Raceway Grey secara eksklusif.

Tiada perubahan pada bahagian mekanikal termasuk penjana kuasanya, ia masih dipadankan dengan enjin 2.0 liter EcoBlue biturbo diesel dengan hamburan kuasa 213 PS dan tork 500 Nm. Pacuannya disalurkan ke semua roda menerusi kotak gear automatik 10-kelajuan, dan Terrain Management System membantu pemandu untuk mengendalikan pemanduan dalam situasi off-road yang mencabar.

Anda boleh menonton penampilan trak pikap ini menerusi filem terbitan Ford yang berjudul “The Good, the Bad and the Bad-RSE” seperti di bawah. Filem tersebut menjalani penggambaran di Sepanyol dengan mengambil lokasi Spaghetti Western, termasuk memaparkan aksi-aksi lasak yang menguji tahap kredibilitinya sebagai sebuah trak pikap berprestasi tinggi dan maskulin.