In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 21 October 2021 1:29 pm / 0 comments

Ini satu kejutan untuk hari ini – Honda Malaysia telah menyiarkan imej teaser bagi pengganti Honda Jazz GK, iaitu Honda City Hatchback, secara tidak langsung mengesahkan bahawa model ini bakal dilancarkan pada pasaran tempatan tidak lama lagi.

Teaser kali ini bukan hanya gambar, malah Honda Malaysia turut menyertakan satu video pendek menayangkan dengan jelas rupa City Hatchback berkenaan tanpa sebarang pelindung, disertakan dengan kapsyen “Move aside. Because This. Is. It” (Ke tepi. Kerana inilah dia).

Honda City Hatchback menampilkan rupa yang hampir sama dengan versi sedannya, kecuali perubahan yang dibuat pada bahagian belakangnya – tanpa but dan kelihatan lebih sporty. Ia sudahpun dilancarkan di Thailand pada November 2020 dan juga di Indonesia pada Mac lalu.

Pada kedua-dua pasaran berkenaan, City Hatchback masih mengekalkan unit rangkaian kuasa yang sama seperti versi sedan City generasi kelima, serta turut menggantikan terus tempat Honda Jazz yang kini tidak lagi dijual.

Teaser yang didedahkan oleh Honda Malaysia hari ini menunjukkan City Hatchback berkenaan akan hadir dalam varian RS, dikenali menerusi kemasan hitam berkilat pada penutup cermin sisi, rim aloi 16-inci serta emblem RS di belakang. Emblem e:HEV di bawahnya turut membayangkan bahawa model paling sporty pasaran Malaysia ini menampilkan unit rangkaian kuasa hibrid i-MMD yang sama seperti versi RS sedan.

Kami menjangkakan bagi varian lebih rendah, Honda City Hatchback pasaran Malaysia ini turut menampilkan unit penjana yang sama seperti kembar sedannya, iaitu enjin NA 1.5 liter DOHC i-VTEC berkuasa 121 PS/145 Nm, digandingkan bersama kotak gear CVT automatik.

Bagi pasaran Thailand, City sedan dan hatchback dipadankan dengan enjin 1.0 liter tiga-silinder VTEC Turbo berkuasa 121 PS/145 Nm bagi membolehkan ia diklasifikasikan sebagai kereta Eco Thai bagi mendapatkan potongan cukai lebih baik. Varian RS untuk pasaran tersebut turut ditawarkan dalam versi turbo dan juga hybrid e:HEV.

Manakala di Indonesia, City Hatchback hanya ditawarkan dalam varian RS, dan hadir hanya dengan enjin 1.5 liter NA DOHC i-VTEC. Namun apa yang menarik, selain dari pilihan kotak gear CVT automatik, Honda Prospect Motor turut menawarkan City Hatchback dengan kotak gear manual enam-kelajuan bagi pasaran republik berkenaan.

GALERI: Honda City Hatchback RS pasaran Indonesia