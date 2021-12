In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 13 December 2021 11:53 am / 0 comments

PLUS Malaysia memaklumkan syarikat itu akan melaksanakan sistem kutipan tol radio frequency identification (RFID) di semua lebuhraya seliaannya, dengan sekurang-kurangnya satu lorong RFID di setiap plaza tol, menjelang awal 2022, lapor The Star.

Menurut CEO Teras Teknologi, Anwar Ishak, sistem RFID ini, yang berfungsi sekali dengan Touch ‘n Go e-Wallet, akan dilaksanakan bersama sistem pengesanan nombor plat automatik (ANPR). Teras Teknologi merupakan anak syarikat PLUS yang membangunkan penyelesaian teknologi kutipan tol bagi konsesi lebuhraya, termasuk sistem Touch ‘n Go dan SmartTag.

Di lebuhraya PLUS yang mempunyai sistem tol tertutup, pengguna dicaj berdasarkan jarak yang dilalui antara plaza tol yang digunakan. Untuk itu, sistem RFID juga diperlukan di semua tol untuk tujuan pengesanan ini. Ini berbeza dengan sistem tol terbuka yang kadar tolnya ditentukan berdasarkan kelas kenderaan.

Sementara itu, sistem ANPR pula bertujuan untuk menyediakan satu lapisan lagi pengesanan, seperti dijelaskan oleh Ketua Pegawai Teknologi PLUS, Kang Yew Jin. Sekiranya berlaku sebarang kekeliruan dari mana sebenarnya pengguna memasuki lebuhraya, ini boleh digunakan untuk menentukan caj mereka. Ini bertujuan untuk mengelak denda terhadap pengguna yang mungkin secara tidak sengaja menggunakan kaedah bayaran berbeza ketika memasuki lebuhraya, serta membantu sekiranya berlaku pertikaian akibat salah bayar.

Dengan menggunakan kamera beresolusi tinggi, sistem ANPR di plaza tol mampu mengenalpasti nombor plat kenderaan dan dihubungkan dengan pusat pengesahan tol PLUS untuk memproses bayaran. Beliau memaklumkan AI bagi sistem pengesahan itu masih sedang diperkemas, dan akan dibantu oleh petugas dalam kes di mana nombor plat tidak jelas, mungkin akibat kerosakan, kotor atau penggunaan huruf tidak standard.

Kedua-dua sistem RFID dan ANPR, sekiranya berfungsi seperti yang dibangunan, akan membolehkan pengguna melalu plaza tol dengan kelajuan hingga 30 km/j, lebih laju daripada kelajuan di lorong SmartTAG ketika ini yang hanya membenarkan 20 km/j. Gabungan ini telah pun dilaksanakan di laluan Hutan Kampung-Sungai Dua, yang telah diuji sejak Julai 2020.

Anwar menjelaskan, pemerhatian daripada program ujian itu mendedahkan bukan hanya kelajuan yang lebih tinggi, ia juga mengurangkan kesesakan dan kurang angka pengguna yang mempunyai baki kurang untuk bayaran tol. Memandangkan sistem RFID disambungkan dengan TnG eWallet, pengguna boleh menambah nilai eWallet mereka sendiri berbanding perlu ke kiosk tambah nilai fizikal.

Beliau juga mendedahkan kos untuk melaksanakan teknologi baru ini adalah lebih rendah berbanding sistem SmartTAG bila siap sepenuhnya nanti, memandangkan ia menggunakan yang disepadukan. Turut disentuh ialah tempoh untuk sistem baru ini menggantikan SmartTAG, yang bergantung kepada kadar penerimaan RFID oleh pengguna, walaupun kerajaan telah meletakkan sasaran untuk memperkenalkan sistem multi-lane free flow (MLFF) pada 2026.