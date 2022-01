In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 14 January 2022 6:43 pm / 0 comments

Bermula tahun ini, kenderaan elektrik (EV) tidak akan disertakan dengan duti import dan eksais, secara tidak langsung harganya akan menjadi lebih murah.

Contohnya iX serba baharu ini, varian tunggal yang sedang dipamerkan dalam acara NEXTGen Malaysia di Kuala Lumpur, xDrive40 Sport, dengan warna yang begitu menawan BMW Individual Aventurine Red Metallic. Kini harga yang diumumkan ialah RM407,430, atau RM65,200 lebih murah harga sebelum ini. Terdapat juga varian iX xDrive40 yang lebih murah dengan harga RM361,430, di mana ia kurang RM58,200 berbanding ketika pertama kali ia dilancarkan pada Ogos lalu.

Harga ini termasuk dengan waranti standard dua-tahun, tetapi jika mahukan waranti lanjutan (lima-tahun, perbatuan tanpa had) dan paker saervis (lima-tahun, perbatuan 120,000 km), harga bagi iX asas naik menjadi RM379,800, sementara xdrive40 Sport pula menjadi RM425,800. Waranti baterinya iaitu lapan-tahun/160,000 km adalah standard.

Bagi penjana kuasanya, xDrive40 menampilkan dua motor elektrik, diletakkan pada setiap satu gandar yang menyalurkan pacuan semua-roda. Ia memberikan kuasa hingga 326 PS (322 hp atau 240 kW) dan tork 630 Nm, yang membolehkannya dipecut dari titik sifar ke 100 km/j dalam 6.1 saat dan kelajuan maksimum mencecah 200 km/j.

Kuasa yang disalurkan untuk e-motor dijanakan dari bateri lithium-ion dengan kapasiti tenaga 76.6 kWh (71 kWh) yang mampu memberikan jarak sehingga 425 km mengikut standard WLTP. Untuk pengecasan, xDrive40 menyokong pengecasan AC sehingga 11 kW menerusi sambungan Type 2, dengan pengecasan penuh mengambil masa sekitar tujuh jam dan 15 minit.

Ada juga pengecas pantas DC dengan kuasa sehingga 150 kW menggunakan sambungan CCS2, yang boleh mengecas dari 10% hingga 80% dalam 30 minit, dan mampu memberikan jarak pemanduan sekurang-kurangnya 150 km.

xDrive40 didatangkan dengan ciri standard termasuk lampu utama LED dengan bantuan lampu tinggi, roda aerodinamik 21-inci serta bingkai dekoratif moulding dan penutup tingkap dengan rona hitam berkilat.

Untuk bahagian dalaman pula, ia hadir dengan sistem Live Cockpit Professional dengan paparan kluster instrumen digital 12.3-inci dan juga paparan skrin sesentuh sentral 14.9-inci — yang kedua-duanya dikuasakan oleh BMW Operating System 8 baru.

Ciri unik lain bagi varian ini termasuk bumbung kaca panorama Sky Lounge, sistem bunyi Harman Kardon dengan 18-pembesar suara, kemasan pada tiang dan anthracite headliner serta kemasan dalaman Clear & Bold. Ini termasuklah suis yang diperbuat dari kaca kristal asli dan elemen dekoratig yang diperbuat dari kayuan pada konsol tengah.

Untuk keselamatan, iX didatangkan dengan pakej BMW Driving Assistant secara standard, yang termasuk dengan amaran ketibaan lorong, amaran penukaran lorong, amaran pelanggaran hadaoan dengan campurtangan brek (AEB), amaran trafik lintasan belakang dan pengelak pelanggaran belakang. Ia turut diberikan Bantuan Parkir BMW yang terdiri daripada bantuan mengundur, kawalan jarak parkir aktif dan kamera pandangan belakang serta kawalan kelajuan pasif.

Untuk varian Sport, ia turut diberikan ciri tambahan termasuk sistem pemantauan tekanan tayar, Parking Assistant Plus dan kamera pandangan sekeliling, serta pakej Driving Assistant Professional yang menampilkan kawalan kelajuan adaptif dengan fungsi stop and go, bantuan kawalan lorong dan stereng, dan bantuan pengehad kelajuan automatik.

