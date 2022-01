In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 28 January 2022 12:39 pm / 0 comments

Setelah menarik perhatian ramai tentang pelaksanaan sistem bayaran tol RFID sebelum ini, masih ada perkembangan berkaitan; Menteri Pengangkutan, Wee Ka Siong berkata, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) sedang merancang untuk mengeluarkan pengenalan digital bagi kenderaan di masa depan, yang mungkin akan melibatkan pelekat RFID, lapor Free Malaysia Today.

Jelas Wee, kerajaan telah mengkaji teknologi baru bagi pengenalan pendaftaran kenderaan, seperti kod QR, cip dan tag RFID. “Sistem RFID akan membolehkan penguatkuasaan dilaksanakan secara automatik untuk memastika bacaannya tepat (pendaftaran kenderaan), dan juga mengurangkan kos.”

Menteri berkenaan juga menyebut bahawa JPJ akan memastikan pelekat RFID yang sama boleh digunakan untuk bayaran tol, sekiranya pihaknya ingin meneruskan penggunaan sistem tersebut. “Jika JPJ menggunakan teknologi RFID, kami akan pastikan ia serasi dan boleh digunakan juga untuk tujuan lain, termasuk bayaran tol, untuk mengelak keperluan untuk memilik banyak pelekat RFID untuk satu kereta,” jelasnya.

Wee berkata, terdapat 33.1 juta kenderaan berdaftar dalam pangkalan data JPJ dan 16.2 juta pemegang lesen kereta dan motosikal, daripada anggaran keseluruhan populasi 33 juta orang. Beliau menambah, cadangan untuk pendigitalan itu boleh membantu kementerian dan Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) dalam melaksanakan sistem multi-lane free flow (MLFF) untuk tol menjelang 2025.

“Kami akan bawakan untuk kelulusan Kabinet. Kami ingin menyediakan penyelesaian kepada LLM dan rakyat,” jelas beliau. Ini disahkan juga oleh Menteri Kerja Raya, Fadillah Yusof melalui teks yang mana kementeriannya juga terlibat dalam perbincangan itu; “Ya, itu sebahagian rancangannya (untuk MLFF).”

Agak aneh, FMT juga melaporkan kemungkinan pelaksanaan pelekat RFID untuk pengenalan kenderaan ini akan menurunkan harga tag Touch ‘n Go, walaupun perkara ini tidak disebut oleh Wee. Diharapkan langkah berkenaan nanti tidak memerlukan pengguna untuk mendapatkan tag berasingan untuk bayaran tol.

Caj RM35 untuk Touch ‘n Go RFID bagi kit pasang sendiri menjadi antara kritikan utama orang awam, berikutan hantara FB bekas PM Datuk Seri Najib Razak yang mengatakan pelekat berkenaan hanya menelan kos RM1 untuk dibuat. Terdahulu dilaporkan kerajaan meminta penjelasan terhadap harga yang dikenakan itu daripada Touch ‘n Go dan konsesi lebuhraya PLUS.

Juga tidak jelas jika pengenalan digital kenderaan akan menggantikan pelekat cukai jalan yang dikeluarkan JPJ ketika ini. Kementerian Pengangkutan mula membincangkan penggunaan pengendalan RFID ini sejak 2005, dan pada 2018, dikatakan sistem itu boleh membantu polis dan pihak berkuasa yang lain untuk menjejaki penjenayah. Tinjauan masa nyata di jalan raya juga ada disebut.