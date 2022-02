In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 14 February 2022 4:21 pm / 0 comments

Sistem Touch ‘n Go RFID untuk pembayaran tol, yang dikritik selepas pelaksanaannya yang bermasalah bulan lalu di Lebuhraya PLUS, kini mendapat dukungan pula dari ada Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia (MARii). CEO Datuk Madani Sahari berkata kepada The Sun bahawa teknologi berkenaan akan membantu pemansuhan kaunter tol dan mengatasi masalah kesesakan.

“RFID menjadi sebahagian daripada evolusi teknologi pengangkutan, membawa kita ke arah sistem pengangkutan pintar,” ujar beliau, dan menambah bahawa dengan perbincangan ketika ini hanya tertumpu kepada masalah teknikal, ia akan bertambah baik dari semasa ke semasa. “Kita akan dapat memperluas kemampuan operasinya dalam masa terdekat.”

Beliau juga menekankan bahawa komen yang diberikan oleh Kementerian Kerja Raya hujung tahun lalu, yang mendakwa RFID patut dilihak sebagai batu loncatan ke arah teknologi yang lebih maju yang berlegar di sekitar Sistem Pengangkutan Pintar (ITS), sebagai satu bentuk komunikasi kenderaan-kepada-segalanya.

Beliau juga memaklumkan yang objektif mana-mana lebuhraya pun adalah untuk terus mengalirkan jumlah trafik yang banyak bagi perjalanan jarak jauh dengan sedikit mungkin kesesakan. “Bagaimanapun, dengan adanya kaunter tol di laluan aliran trafik adalah punca utama kesesakan yang merugikan.”

Madani berkata kutipan bayaran tol perlu dilakukan dengan cara paling cekap untuk meminimumkan situasi kurang senang pengguna yang membayar untuk menggunakan lebuhraya. Pelaksanaan RFID, tambahnya, adalah batu loncatan pertama ke arah sistem aliran bebas multi-lorong (MLFF) untuk sistem kutipan tol laluan terbuka berkelajuan tinggi.

“MLFF merupakan satu daripada elemen daripada ITS. Dalam ITS, teknologi maklumat dan komunikasi digunakan untuk menambah baik pengangkutan serta menghindar atau menyelesaikan masalah,” katanya dengan menambah pelaksanaan ITS dan penyelesaiannya akan memperbaiki keselamatan, sekuriti dan boleh diharap untuk jalanraya kita. “Ia membantu pengguna untuk mengatur masa perjalanan, laluan dan pilihan pengangkutan dengan lebih baik. Ia juga membantu mengurangkan kesesakan, pencemaran dan pengurangan produktiviti.”

Menurut Madani, ITS memerlukan inovasi baru dalam kepintaran buatan, internet of things (IoT), pembangunan bandar pintar, kenderaan autonomous dan keterhubungan dan sistem kooperatif sambungan sebagai sebahagian daripada revolusi industri keempat. “MARii sedang mengusahakan beberapa teknologi yang mendirikan ITS tersebut. Ini termasuk kesepaduan sistem dan prasarana cloud bagi penyelesaian e-bayaran, pengurusan big data dan teknologi kepintaran grid,” tambahnya.

Beliau turut menambah yang pelaksanaan RFID merupakan sebahagian daripada rancangan ITS di negara ini yang turut melibatkan sistem dan teknologi lain yang berkaitan. “Perbincangan yang berlaku baru-baru ini tentang teknologi yang relevan seperti pengesan nombor plat automatik, perluasan kaedah bayaran serta masalah tenikal lain adalah sangat penting untuk melangkah ke depan, asalkan kesedaran dan pemanfaatan teknologi seperti ini boleh dioptimumkan. Ini seterusnya akan memastikan masa depan yang lebih baik untuk pengangkutan pintar di Malaysia.”