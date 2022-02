In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 16 February 2022 12:26 pm / 0 comments

Mercedes-Benz Malaysia (MBM) telah mula menunjukkan C-Class W206 sebelum pelancarannya di sini, menerusi sebuah video di laman Facebook. Pengenalan model generasi kelima terbabit dijangka dalam masa terdekat ini, selepas pernah dilihat di atas lori berdekatan ibupejabat MBM.

Varian yang akan diperkenalkan nanti adalah C 200 dan C 300, sama dengan penawaran yang diberikan melalui C-Class W205 facelift. Seperti diperhatikan minggu lalu, ia juga akan ditawarkan dalam tingkat kemasan yang sama seperti sebelumnya — Avantgarde untuk C 200, sementara C 300 dalam kemasan AMG Line.

Model baru ini dapat dibezakan melalui wajah depannya, dengan tiga pendekatan berbeza disediakan. Model asas menggunakan gril louvre menegak, dan C 200 Avantgarde boleh dibezakan melalui elemen hiasan tambahan pada rekaan louvre serta pada grilnya dan apron depan dengan kemasan krom.

Sementara itu, bagi C 300 AMG Line, ia menerima gril berlian dengan rekaan bintang tiga bucu dalam penyudah krom. Bagi pilihan rodanya pula, C 200 di sini menggunakan rim aloi lima jejari, sementara C 300 menggunakan unit multi-jejari.

Dari segi enjin, boleh dijangkakan C 200 akan menggunakan unit 1.5 liter turbo, sama seperti generasi W205 sebelum ini yang diperkenalkan sejak 2018. Ketika itu, C 200 W205 dikuasakan oleh unit 1.5 liter turbo empat-silinder dengan janaan 181 hp/280 Nm dengan sistem elektrikal 48-volt dan penghidup-generator bersepadu (ISG).

Bagaimanapun, unit berkenaan digantikan dengan enjin 2.0 liter pada 2020, dan menjadi versi AMG Line. Model baru ini nanti dijangka akan kembali kepada enjin 1.5 liter, yang kini melengkapi C 200 terkini yang diperkenalkan di Singapura, dalam bentuk baru M254 (201 hp/300 Nm).

Sementara itu, C 300 sepatutnya bakal menggunakan unit M254 dalam kapasiti 2.0 liter, dan janaan kuasa juga sama seperti sebelumnya dengan 255 hp, dan tork dinaikkan kepada 400 Nm daripada 370 Nm sebelumnya. Kedua-dua varian akan menggunakan transmisi 9G-Tronic sembilan-kelajuan, dengan menyepadukan ISG.

Di dalam, antara yang melengkapinya adalah paparan skrin sentuh menegak 11.9-inci, serta panel instrumen 12.3-inci terapung dan juga sistem infotainmen Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Spesifikasi lengkapi C-Class terbaru ini akan menyusul tak lama lagi, tentunya.