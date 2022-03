In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 2 March 2022 4:41 pm / 0 comments

Hyundai Ioniq 5 telah dipertontonkan buat pertama kali di Malaysia hari ini, walaupun di dalam sebuah kotak. EV yang ditutup ini dipamer di siri jelajah Hyundai-Sime Darby Motors (HSDM) di One Utama sayap lama, dan terbuka untuk sesiapa “mengintai” untuk melihatnya, hingga Ahad nanti. HSDM telah membuka tempahan untuk model ini semalam, dan pelancaran rasminya akan dilakukan dalam bulan ini.

Ioniq 5 merupakan sebuah kereta hatchback saiz besar dengan ukuran 4,635 mm panjang, 1,890 mm lebar, 1,605 mm tinggi serta jarak roda sejauh 3,000 mm – dalam gambar ia mungkin nampak seperti sebuah hatchback kompak, tetapi hakikatnya ia adalah 430 mm lebih panjang dan 90 mm lebih lebar dari Kona.

Jarak roda yang ada padanya juga lebih jauh berbanding Toyota Camry (2,825 mm) dan Mercedes-Benz E-Class (2,939 mm). Untuk rim, walaupun saiz 20-inci ada ditawarkan, bagaimanapun unit yang dipamerkan ini menggunakan rim 19-inci dengan tayar Michelin Primacy.

Ioniq 5 merupakan kereta elektrik yang diasaskan platform Electric-Global Modular Platform (E-GMP) Hyundai Motor Group. Tidak seperti Kona yang asalnya dihasilkan untuk model dengan enjin pembakaran dalaman, platform E-GMP yang direka seakan papan luncur ini adalah khas dibangunkan untuk kereta-kereta elektrik. Bagi yang belum tahu, nama ‘Ioniq’ itu sendiri kini adalah sub-jenama Hyundai hanya untuk EV, yang selepas ini akan tampil dengan model sedan dan SUV.

Model yang diumumkan pada Februari 2021 ini adalah versi produksi untuk model konsep Hyundai 45 Concept yang muncul di Frankfurt pada 2019, diinspirasi dari model konsep rekaan Giorgetto Giugiaro iaitu Hyundai Pony Coupe Concept 1974.

Hyundai memaklumkan kabin model ini menggunakan bahan kitar semula mesra alam. Kerusinya dibalut dengan kulit kitar semula yang diwarnakan menggunakan minyak tumbuhan, sementara kain yang digunakan adalah daripada gentian yang diperoleh daripada sisa bio tebu, wool dan benang poly serta bahan lain daripada botol plastik yang dikitar semula.

Dengan model ini sudah muncul di laman web “Click to Buy” HSDM, kini sah Ioniq 5 datang dalam tiga varian — Lite, Plus dan Max — seperti Kona Electric. Lite datang dengan bateri 58 kWh dan pacuan belakang, sementara Plus merupakan versi lebih lengkap varian tersebut. Max pula datang dengan bateri 72.6 kWh dan AWD dwi-motor.

Kereta pacuan belakang mempunyai motor belakang 170 PS/350 Nm (125 kW), sementara versi dwi-motor AWD hadir dengan janaan 305 PS/605 Nm (225 kW) dan bacaan 0-100 km/j 5.2 saat. Jarak perjalanan adalah 430 km dalam kitaran WLTP. Laju maksimum pula ialah 185 km/j bagi kedua-dua AWD/RWD.

Unik pada Ioniq 5 ini berbanding EV lain, ia mampu untuk menyokong sistem 400 V dan 800 V melalui lonjakkan yang diberi pada motor elektrik dan unit inverter, tanpa memerlukan pengecas bina dalam berasingan. Dengan pengecas pantas 350 kW DC, pengguna boleh mengecas dari 10 hingga 80% dalam masa 18 minit sahaja. Sistem ini turut membolehkan ia menerima jarak gerak tambahan 100 km (mengikut kitaran WLTP) dengan tempoh mengecas hanya lima minit.

Bagaimanapun, kita di Malaysia masih belum mempunyai fasiliti mengecas yang benar-benar pantas. Buat masa sekarang fasiliti pengecas pantas DC yang kita ada seperti di rangkaian Shell Recharge adalah 180 kW. Menurut Hyundai, pada kadar 50 kW, bateri 72.6 kWh Ioniq 5 boleh dicas bagi sehingga tahap 80% penuh dalam masa 62 minit. Jadi dengan kadar 180 kW, ia tentu lebih pantas.

Kereta ini juga diberikan soket kenderaan-kepada-beban (vehicle-to-load atau V2L) yang diletakkan di bawah tempat duduk belakang. Soket ini membolehkan Ioniq menjadi sebuah power bank gergasi untuk mengecas basikal atau skuter elektrik, atau memberikan kuasa elektrik kepada kelengkapan-kelengkapan perkhemahan.

Tempahan kini dibuka, dan walaupun anda boleh melakukan itu dengan bayaran pendahuluan RM1,000, masih belum ada harga anggaran untuk model ini. Jangkaan kami ia akan sedikit lebih mahal daripada Kona Electric, yang berharga RM150k (39.2 kWh) hingga RM200k (64 kWh).