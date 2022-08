In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 26 August 2022 10:58 am / 0 comments

Mei Lalu Proton telah melancarkan model kemaskini untuk Saga iaitu Saga MC2 facelift 2022, ditawarkan dengan empat varian (Standard MT, Standard AT, Premium AT dan Premium S AT). Selepas sekitar tiga bulan dalam pasaran, kini model berkenaan tampil dengan satu lagi varian tambahan iaitu Standard Lite AT.

Model Standard Lite AT ini dijual pada harga atas jalan tanpa insuran RM38,300, atau RM500 lebih murah berbanding Standard AT. Ia menerima kelengkapan yang hampir sama dengan varian Standard AT, tetapi beberapa perincian telah dikurangkan.

Jadi varian ini masih dibekalkan dengan kelengkapan seperti lampu hadapan halogen, rim aloi 14-inci dengan tayar 175/65R14, cermin sisi lipatan manual, lid spoiler pada but belakang, roda stereng urethane, paparan pelbagai info pada panel instrumen, ECO Drive Assist, upholsteri fabrik, dua port USB untuk mengecas untuk kabin belakang, pendingin hawa manual dengan penapis kabin N95 serta pemain audio biasa bersama hubungan Bluetooth dan hanya dibekalkan dengan dua pembesar suara.

Brosur spesifikasi Proton Saga MC2 facelift 2022, klik untuk besarkan

Untuk keselamatan pula, ia menerima dua beg udara, cagak tempat duduk kanak-kanak ISOFIX, sistem brek ABS dengan EBD dan BA serta dua penderia parkir di belakang. Seperti yang disebut tadi, kelengkapan-kelengkapan ini semuanya sama dengan Saga Standard AT. Namun apa yang kurang untuk Standard Lite AT ini adalah ia tidak disertakan dengan sistem kawalan kestabilan elektronik (ESC), traction control dan juga bantuan mula mendaki.

Kelengkapan Standard Lite AT ini juga dilihat hampir sama seperti varian paling murah untuk Proton Saga dan satu-satunya varian yang menerima kotak gear manual lima-kelajuan iaitu Standard MT yang dijual pada harga RM34,800. Walau bagaimanapun, kelengkapan pada model manual berkenaan masih lagi paling rendah kerana ia tidak menerima port USB untuk kabin belakang dan juga hanya diberikan rim besi 14-inci.

Kesemua varian Proton Saga MC2 facelift ini masih dijana oleh enjin 1.3 liter empat silinder VVT berkuasa 95 PS pada takat 5,750 rpm dan tork maksima 120 Nm pada takat 4,000 rpm. Model-model AT pula menerima kotak gear empat-kelajuan automatik yang dibekalkan dari Hyundai bagi memacu roda hadapan.

Pembelian untuk kesemua varian Proton Saga ini datang standard dengan waranti selama lima-tahun atau 150,000 km, serta pakej servis percuma (hanya untuk kos buruh) untuk tiga servis pertama.

GALERI: Proton Saga 1.3 Standard AT 2022