Ini sebuah kemalangan yang dari banyak sisi tidak harus berlaku. Sebuah kereta dilaporkan telah termasuk dalam sebuah lubang hasil daripada kerja-kerja baik pulih yang dijalankan di Setiawangsa, Kuala Lumpur di Jalan 1/56 berdekatan kawasan perumahan AU3, semalam. Bagaimanapun, pemandu dan penumpangnya selamat, lapor The Vibes.

Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Ashari Abu Samah, kereta tersebut yang dipandu oleh seorang wanita berusia 32 tahun telah melanggar penghadang plastik sementara di lorong kanan laluan itu yang sedang dibaiki dan termasuk ke dalam lubang yang ada.

Bernasib baik, walaupun terjerumus ke dalam lubang berkenaan, penumpang yang ada tidak mengalami sebarang kecederaan terus, dan kereta berkenaan telah selamat ditunda keluar dari kawasan itu. Kes ini diklasifikasikan di bawah Peraturan 10, Peraturan Trafik Jalanraya 1959 (LN166/59), kerana terlelap ketika memandu atau memandu secara merbahaya dan cuai, jelas beliau.

Harapnya lebih ramai daripada pengguna akan lebih peka dan berhati-hati ketika berada di jalan raya. Banyak kemalangan yang tidak perlu terjadi ke atas sesiapa pun, sekiranya kita lebih bertanggungjawab dan prihatin dengan keadaan diri sendiri, dan juga orang lain.

JUST IN

A car plunged into a large hole along the side of a road in Setiawangsa here after it collided into a traffic cone apparently placed there by road repairing workers.

According to https://t.co/2oPVCYEJ3v, the victims were reported to be safe. pic.twitter.com/IRxYdoFTY3

— TheVibes.com (@thevibesnews) September 28, 2022